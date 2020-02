EXCLUSIVITÉ TMW – Orlando: “Déesse, il y a de la qualité partout. Milan, les gros gars manquent”

SONDAGE

Marché fermé: qui est la reine d’hiver?

Massimo Orlando, ex de la Juve, de la Fiorentina et de Milan a parlé aux microphones de TMW sur divers sujets à partir de l’explosion de Commisso: “C’étaient des mots forts envers le monde de l’arbitrage, parfois trop délicats. Cette rigueur n’était pas à donner. Je sais quelque chose: en 1993 à la Fiorentina lors des 8 derniers matchs il n’y a eu aucun épisode en notre faveur. En effet, bien au contraire et ces épisodes nous ont conduits en Serie B. Il est juste de baisser le ton, mais personnellement je le comprends. J’ai toujours dit que les grands noms avaient toujours été traités différemment. C’est parce que votre nom est d’une certaine manière, c’est parce qu’il y a un peu de sujétion, mais j’ai toujours dit qu’il y avait des grilles de faveurs. Les grandes équipes en ont plus de faveur que moyen et moyen par rapport à petit. Le football a toujours été comme ça et je ne suis pas surpris que lorsque vous allez voir le VAR, sur le même épisode, il y ait deux notes différentes. Parfois, vous voyez quelque chose de sensationnel et ar bitro insiste pour aller de l’avant avec son idée et cela, sincèrement, ne plaît pas à ceux qui jugent le football “. Puis sur Fiorentina-Atalanta prévue samedi au Franchi: “Gasp a apaisé la polémique après ce qui s’est passé en Coupe d’Italie et a bien fait. Il est également vrai que ceux sur le banc doivent accepter certaines choses et puis au lieu de cela il s’est laissé aller Cependant, le fait qu’il se soit excusé suggère que la course peut être plus paisible. L’Atalanta est une grande équipe, un jeu de mouture, de grande qualité dans tous les domaines du champ. Ce sera difficile pour la Fiorentina qui joue aussi bien. Il a aussi ressenti l’absence de Castrovilli qui est fondamentale. Bref, Iachini va devoir essayer d’envelopper Atalanta. Beppe a fait du bon travail et je lui ai donné 6+: il est arrivé dans un moment difficile, il a rapporté la sérénité et il a aussi fait jouer. bien l’équipe. Il avait besoin d’acheter, peut-être de son point de vue immédiatement prêt. Pour la prochaine saison, trois joueurs forts ont été achetés, pour cette année si un défenseur manque, vous avez peu de solutions sur le banc et le jeu est un peu court ». Puis en tant qu’ancien Rossoneri, il a également parlé de Milan en vue du derby: “Une opportunité a été perdue avec Vérone mais avec les Vénitiens, c’est difficile. C’est une équipe forte et agressive et félicitations à Juric. Je pense que Pioli a corrigé les choses en insérant des joueurs qui ne jouaient pas avant et qui à mon avis devaient être insérés immédiatement, comme Bennacer et Krunic mais c’est une équipe qui a toujours des difficultés et n’a pas cette continuité en tant que grand et peut-être que ces grands joueurs manquent pour se battre pour quelque chose d’important Ibra? L’âge se fait sentir mais donne des garanties à ses coéquipiers, si vous lancez le ballon en avant, il sait comment le gérer et il a senti son absence dimanche. Comment jouer le derby si j’étais Pioli? L’Inter ne joue pas bien mais a fait pas mal de choses un pas en avant avec Eriksen avec lequel il a ajouté de la qualité. L’important est d’essayer de bien marquer Lukaku et de mettre une double marque sur Eriksen ”

Massimo Orlando: “Je le dis depuis les années 90: les adultes ont toujours des faveurs”

