EXCLUSIVITÉ TMW – Rambaudi: “Serie A, contre les éliminatoires. La Lazio mérite le titre”

“Nous n’avons pas la boule de cristal pour prédire quand elle recommencera, mais tout le monde espère qu’elle se rétablira.” Roberto Rambaudi s’entretient avec Tuttomercatoweb.com sur l’avenir de la Serie A et les moyens possibles pour arriver à la fin du tournoi. “Je pense que nous devons aller jusqu’au bout mais sans avoir à recourir aux séries éliminatoires”

Pourquoi est-ce contre les séries éliminatoires?

“Je crois que si les jeux sont regroupés sur une période plus courte, il sera possible d’arriver à la conclusion naturelle du championnat. Et puis ceux qui ont combattu pendant toute la saison pour le Scudetto devraient se retrouver dans les play-offs également d’autres équipes qui étaient plus faibles en Je ne trouverais pas ça juste. Il en va de même pour le B où Benevento a dominé “

Santé en première place mais en même temps la Lazio espère que le championnat pourra se terminer normalement pour se battre pour le championnat jusqu’à la fin …

“Tout le monde pense pouvoir reprendre le championnat. Non seulement la Lazio mais aussi la Juventus et l’Inter. L’important est de recommencer et de continuer”

Quels scénarios y aura-t-il pour la reprise?

“Cela peut être comme lorsque vous arrivez aux Championnats d’Europe après avoir très bien joué en qualifications. Peut-être que vous arrivez au rendez-vous avec des joueurs qui sont sous-tonés ou blessés. du championnat. Et la Lazio, dans la mesure où elle est montrée, mérite le titre “.

Est-ce que l’arrêt de l’entraînement affectera?

“Je ne pense pas qu’il y ait de grands changements dans le sens où même maintenant les joueurs restent en forme du point de vue du tonus musculaire. Il y a une équipe d’entraîneurs qui analysent les joueurs individuellement un à un et savent quel sera le travail. à faire. ”