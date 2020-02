EXCLUSIVITÉ TMW – Reggiana, Zamparo: “Nous pourrions être la surprise du C”

Cinq matches depuis son arrivée à Reggiana, un a vécu des tribunes pour l’expulsion puis quatre buts et 9 points accordés à lui, désormais à -5 du haut: c’est Luca Zamparo, nouvel achat de formation émilienne. Où il est revenu après l’avoir entraînée en Serie D.

Les chiffres, en somme, parlent pour lui, il n’y a pas grand-chose à ajouter, mais une analyse de tout, aux micros de TuttoMercatoWeb.com, est donnée par le même attaquant.

Un départ en force: quel équilibre avez-vous pour ce premier mois passé à Reggio?

«Ici, je vais très bien, la joie d’être de retour est grande et l’équilibre est positif, à la fois individuellement et en équipe. Je viens d’arriver et j’ai tout de suite marqué quatre buts, tous décisifs, donnant un coup de main à une équipe déjà très forte, qui a d’excellentes bases également données par M. Alvini. Nous surfons sur la vague de l’enthousiasme, probablement un chemin similaire ne nous attendait pas d’un nouveau promu, mais maintenant nous avons la base pour créer quelque chose de beau “.

Vous devez donc vous demander quels objectifs vous vous fixez avec le sommet qui n’est qu’à 5 points de distance …

“Le but est de faire mieux que le match aller, puis nous verrons où nous en sommes. Mais je n’exclus pas qu’il puisse y avoir des surprises, quelques victoires supplémentaires pourraient être d’une grande aide pour maintenir une bonne position de classement “.

Vous avez déjà marqué le nombre de buts marqués à Rimini tout au long du match aller: qu’est-ce qui a changé?

“Les mois de Rimini m’ont aidé à m’améliorer en Serie C, l’année dernière j’ai fait le D avec Reggiana, mais il est clair que pour un attaquant la position de classement a un impact: quand vous êtes dernier vous pensez plus à ne pas le prendre, donc moins d’opportunités se présentent pour pouvoir se matérialiser, un classement différent donne une plus grande sécurité même pour un jeu donné qui est alors productif pour le département avancé. Ce n’était rien d’autre. “