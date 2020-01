EXCLUSIVITÉ TMW – Spinazzola, l’ancien entraîneur: “Pas cassé, ça vaut le coup”

© photo de Luca Marchesini / TuttoLegaPro.com

Loin d’être cassé. Protagoniste, en effet meilleur sur le terrain. Leonardo Spinazzola hier soir, il a pris une grande revanche contre tous ses détracteurs. Propriétaire chez ‘Ferraris’ contre Gênes, décisif et pilote avec la chemise Roma, quelques jours seulement après la sensationnelle double fumée noire pour son transfert à l’Inter. Une réponse d’une grande maturité du côté né en 1993, que TuttoMercatoWeb.com a commenté précisément avec le coach qui lui a enseigné le rôle d’arrière complet: Pierpaolo Bisoli, entraîneur de Pérouse de Spinazzola en 2015-2016, attend maintenant une nouvelle aventure après l’aventure à Padoue de la saison dernière.

Bisoli, des mots aux actes: Spinazzola hier était étonnamment le meilleur de Rome et de loin.

“Je ne suis pas du tout surpris. Leonardo contre Gênes a montré qu’il était physiquement bien et qu’il pouvait donner beaucoup à Rome et à tout le championnat de Serie A. C’est un footballeur intelligent, un professionnel exemplaire qui a déjà montré à Pérouse qu’il pouvait arriver.” vraiment loin grâce à ses qualités et sa culture du travail “.

Comment l’affaire du marché avec l’Inter Milan juge-t-elle de l’extérieur??

“Il y avait beaucoup de confusion … Une telle chose aurait pu causer des problèmes à n’importe quel joueur, mais Spinazzola a répondu avec la personnalité et la maturité d’un champion. Ce n’est pas un hasard s’il a joué et joue encore aujourd’hui” dans les grands noms de notre championnat, Spinazzola vaut certainement la Juve, l’Inter ou la Roma. Et hier il a aussi eu un somptueux match “.

Où pensez-vous que cela peut aller?

“Je lui ai toujours dit qu’il avait un moteur de Formule 1. S’il continue comme ça, on peut continuer à faire parler de lui pendant longtemps. Je parle des équipes de club et de l’équipe nationale, il n’y a pas autant d’outsiders que Spinazzola en Serie A.”

Chiosa à son sujet, monsieur: quand nous la verrons sur le banc?

“Pour l’instant tout est arrêté, j’attends un appel et je suis prêt à repartir avec une grande envie de bien faire. En Italie bien sûr”.