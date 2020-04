EXCLUSIVITÉ TMW – Udinese, Stefano Okaka: “Je vis sans regrets et j’ai un objectif: l’Européen”

droit exclusif

“Est-ce une utopie de penser que vous pouvez être sur la liste des 23 pour l’Euro 2021? Et pourquoi le devrait-il? Depuis mon arrivée à Udine en janvier dernier, j’ai marqué onze buts et trois passes décisives, j’ai fait mieux que beaucoup de joueurs dont on parle souvent dans une clé nationale. Bien sûr, l’Européen est ma pensée. ” Exclusivement aux microphones de TMW, l’avant-centre duUdinese Stefano Okaka termine ainsi son entretien. Presque poussé de fierté, et avec la maturité de ceux qui ont 30 ans mais aussi 15 ans de carrière dans le monde du football, le kamikaze né en 1989 joue avec les cartes et travaille pour que l’équipe nationale, qu’il a déjà traversée plusieurs fois dans le passé, puisse devenir réalité aussi à l’avenir.

Avant de parler de l’Italie, cependant, Okaka dans son interview a traité de nombreux sujets. Partir de l’actualité est inévitable, il est de bon sens de ne pas prendre position sur la récupération de la Serie A. Dans un sens ou dans l’autre. “L’espoir est de revenir jouer. Mais c’est un espoir, il est clair que nous ne pouvons revenir jouer que lorsque cela est sûr.”

Mais en serait-il de même à huis clos?

“Non, bien sûr que non. Nous jouons pour les fans, vous entrez dans l’Olimpico, vous voyez les écharpes jaunes et rouges, les choeurs des fans et l’atmosphère vous donne cette adrénaline qui fait la différence, surtout pour les footballeurs très compétitifs comme moi.” Sans parler de San Siro, mais aussi des autres stades. Mais si vous ne pouvez jouer qu’à huis clos, c’est mieux que rien. ”

Bref, le moindre mal.

“C’est vrai. Pour le moment, la seule chose possible est de limiter les dégâts.”

Stefano Okaka est un avant-centre de 30 ans qui en a connu beaucoup. Est-ce d’Udine votre meilleure version?

“Non, je ne crois pas sincèrement. À mon avis, j’ai bien fait à Sampdoria et ce n’est pas un hasard si j’étais aussi dans l’équipe nationale à ce moment-là. Mais j’ai fait de bonnes choses à Anderlecht ainsi qu’à Roma, je ne pense pas que nous ayons vu le meilleur ici Okaka. Je suis venu en Udinese dans une phase de relance et ici le meilleur reste à venir … “.

Sur le terrain, l’impression est celle d’un avant-centre très généreux.

“Je pense que chaque joueur se met beaucoup sur le terrain: je suis content de voir ça parce que je suis comme ça. Je suis un footballeur qui parle peu, qui n’aime pas les réseaux sociaux, et qui fait parler le terrain. La façon dont je joue c’est mon mode de vie. ”

Des regrets?

“Il n’y a pas de regrets. Je suis dans le football depuis 15 ans, j’ai fait mes débuts en Serie A à 16 ans et j’ai donné une vie meilleure à ma famille: comment pourrais-je avoir des regrets? Maintenant, je ne peux qu’avancer et essayer de finir comme je veux.” “.

Il serait?

“Non, mieux vaut ne pas le révéler …”

Mais le retour en équipe nationale est votre pensée.

“Bien sûr, c’est ma pensée.”