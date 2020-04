EXCLUSIVITÉ TMW – Vaccariello (prép. Atl. Frosinone): “Charges graduelles. 2-3 semaines pour revenir au sommet”

droit exclusif

Comment les équipes se remettront-elles au travail d’un point de vue physico-sportif? Nous avons demandé à Francesco Vaccariello, l’entraîneur sportif de Frosinone, qui a pris la parole lors de TMW News. Deux mois après les derniers matchs, un programme très précis sera nécessaire: “Il faudra revenir sur les notions liées à la préparation qui se déroule généralement en été. Il faudra faire face à la force, la partie aérobie sèche, sans oublier l’outil, la balle”.

Combien de temps faut-il pour revenir au sommet?

“Passer deux mois à partir de l’arrêt, au moins 2-3 semaines. Mais bien sûr, cela dépend aussi beaucoup du temps que les joueurs ont passé à l’entraînement à domicile.”

L’une des premières opérations sera-t-elle le poids du joueur?

“Oui, mais surtout en général on parle d’une récupération de certains rythmes et d’une bonne nutrition. Les charges de travail sont différentes de celles soutenues à la maison, malgré un vélo ou un tapis roulant”.

On parle d’une semaine avant de faire un match …

Nous envisageons de réaliser les premières séances d’entraînement en petits groupes également pour réajuster les compétences de course de l’athlète. Par la suite, en coordonnant les chemins avec l’utilisation du ballon, vous pouvez penser à quelques exercices et petits matchs. Vous devez augmenter progressivement l’intensité “.

Que signifie jouer avec une température proche de 40 degrés?

“Vous devez voir l’heure à laquelle vous jouez, cela dépendra également de l’humidité présente. Il serait préférable de jouer le soir et en tout cas l’hydratation et le soin de la nutrition et les aspects de récupération seront importants.”

Le risque de secousses après une période d’arrêt?

“La partie médicale sportive dans les clubs est excellente et j’ai confiance en beaucoup de professionnels qui sauront certainement augmenter progressivement les charges. Le froid peut favoriser ces problèmes, la chaleur moins”.