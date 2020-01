EXCLUSIVITÉ TMW – Zaccardo: “Milan, Ibra ce charisme. Latium, équipe étroite”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Cristian Zaccardo a parlé à Tuttomercatoweb du marché de janvier et des coups les plus importants: “C’est un plaisir que des joueurs importants soient arrivés dans notre championnat. Conte a fait des achats comme il l’a demandé et j’espère que le championnat sera décidé le dernier jour. Lazio? Avec tout le respect que je vous dois, je vois une équipe limitée à 12-13 joueurs et je ne pense pas qu’ils puissent durer jusqu’à la fin, ils auront une baisse physiologique, ils sont humains Ils se débrouillent très bien mais le véritable objectif est la 3e-4e place. a bien commencé en 2020, je vois la Ligue des champions comme un miracle sportif, mais il y a un peu d’espoir et j’espère pour les sympathisants de Rossoneri, même si de manière réaliste l’objectif est la Ligue Europa. Ibra en termes de charisme et de personnalité a touché tout le monde Cela augmente la concentration et le désir de tout le monde de bien faire. C’est toujours important même s’il n’est pas un sommet comme il y a quelques années. ”

Christian Zaccardo: “Milan, Ibra a secoué. Lazio, petite équipe” © vidéo de Lorenzo Marucci / Stefano Carlesi

