EXCLUSIVITÉ TMW – Zè Elias: “Inter, unis, vous pouvez gagner le Scudetto. Lautaro doit rester”

droit exclusif

Il a remporté une Coupe UEFA avec l’Inter puis est resté un grand fan de Nerazzurri. Ze Elias suit les événements de l’équipe de Conte du Brésil, où maintenant, comme dans le reste du monde, ils sont confrontés au coronavirus. “Nous sommes dans la deuxième semaine de quarantaine – dit-il en parlant à TMW News – nous espérons que les politiciens pensent aux gens et non à leurs intérêts. Nous sommes à la maison avec la famille, ma femme, mes enfants qui courent continuellement et moi qui travaille pour ESPN de la maison. ”

Parlons immédiatement de l’impression que vous avez faite?

“Pour moi, c’est une année positive, ils construisent une équipe et trouvent les bons hommes. Il sera important de garder Conte et d’amener les joueurs avec une mentalité gagnante pour continuer à tenir tête à la Juventus et à la Lazio. Les Bianconeri ont la mentalité avec laquelle ils savent comment affronter moments importants de la saison. Conte le sait et je pense que lui et le club doivent aller à un rythme, sans trop d’éclatements lors de la perte ou du dessin. Lors de la constitution d’une équipe, il peut y avoir des hauts et des bas. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous reprenons le championnat Peut-être que la Juve perd, la Lazio fait match nul et l’Inter et à la fin peut-être remporte le Scudetto “.

Lautaro restera-t-il finalement à l’Inter malgré les tentations de Barcelone?

“Lautaro est l’un des attaquants les plus forts du monde. Et s’il devait partir, alors les Nerazzurri auraient du mal à trouver un remplaçant qui pourrait s’apparier avec Lukaku. Vous avez besoin d’un joueur qui tourne autour de Lukaku et Lautaro est parfait. Messi aimerait bien qu’il soit avec lui car il fait les mouvements parfaits et Leo pourrait ainsi avoir plus de places disponibles “.

Cliquez ci-dessous pour regarder