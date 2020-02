Explication de Cocca après la défaite contre Independiente: “Nous donnons de nombreux avantages”

Après la douloureuse défaite face à Independiente 5-0, Diego Cocca a fait face aux microphones et a souligné le marché des laissez-passer que Canalla avait.

“Je le dis depuis un moment. Même avec la victoire contre l’ouragan. Nous donnons de nombreux avantages. Nous avons laissé 4 joueurs partants et les renforts sont arrivés au dernier moment. Ce n’est pas une excuse, mais c’est la réalité”, a expliqué l’entraîneur de Rosario Central.

Dans la même ligne, il a ajouté: “On joue avec une défense improvisée. On ne pouvait pas compter sur Novaretti, González (admis pour la blessure d’Almada) n’a qu’une seule pratique, Britez de central … Dans le football argentin quand on donne des avantages contre un grand on souffre“.

Malgré la victoire à Avellaneda, Cocca était ravi de renverser la situation: “La seule façon de ne pas donner un avantage est de travailler. Nous avons besoin de temps. Le désir du groupe est impressionnant. Je suis à mort avec ces joueurs parce qu’ils avancent “, at-il conclu.