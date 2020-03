Explication de Juan Román Riquelme sur le documentaire sur les élections: “Je n’ai rien à faire”

Ces derniers jours, la première d’un documentaire sur les dernières élections à Boca et comment cela a été confirmé. l’influence de Juan Román Riquelme pour que la formule de Jorge Amor Ameal mette fin au parti au pouvoir dirigé par Daniel Angelici.

Cependant, Riquelme n’a pas fait le tour et a confirmé qu’il n’avait “rien à voir” avec la production et la réalisation de l’audiovisuel, qui Il sortira le 24 mars sur la plateforme cumbreonline.com et il est composé d’une pièce au contenu inédit, d’interviews exclusives, de spots et d’images du jour des élections lui-même, qui a marqué la fin d’un processus politique de plus de 20 ans à Boca.

“Je veux vous rappeler que s’il y a quelque chose que je dois dire, je serai toujours celui qui vous le communiquera. C’est pourquoi je veux vous dire que Je ne connais pas le documentaire qui va être publié sur les élections du BOCA 2019 et je veux donc préciser que Je n’ai rien à faire et je ne sais pas qui le fait. Un gros câlin “, a écrit Román, via son compte Instagram @ todosobreroman10.