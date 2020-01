Expliquer le drame de la phase 32 de la Copa del Rey du Real Madrid

Mardi dernier, midi, un rugissement a éclaté à Salamanque. Les joueurs de Unionistas de Salamanca – un club appartenant à des fans dans la ville du même nom, né en 2013 – regardaient le tirage de la Copa del Rey. Alors qu’une des équipes de la Segunda B partait dans le tournoi, elle avait une chance de tirer l’une des quatre équipes espagnoles de Supercup en huitièmes de finale. Elle a fini par attirer les champions de Supercup. Ils ont fini par dessiner le Real Madrid.

“Zidane doit se faire foutre en ce moment par peur”, a plaisanté l’un des joueurs de Unionistas, le club né à la suite de la disparition de Unión Deportiva Salamanca, le principal club de la ville, pour des raisons financières. Ce club qui a été créé il y a seulement six ans et demi – qui est plus récemment que 10 membres de l’équipe actuelle du Real Madrid a rejoint le club de la capitale – venait de remporter le plus grand match de l’histoire de l’institution.

C’est là que les problèmes ont commencé. Ce match était peut-être trop gros? Pas nécessairement pour les Unionistas en tant que club, mais pour leur modeste petit stade. Vous voyez, il y a un assez grand stade à Salamanque, appelé l’Estadio Helmántico. Sa capacité est légèrement supérieure à 17 000 et il a été le siège de Unión Deportiva Salamanca pendant quatre décennies depuis sa construction en 1970. Unión Deportiva Salamanca a ensuite disparu en 2013 et un nouveau club phoenix a été créé dans le but de remplacer l’équipe d’origine. Appelé à l’origine, Club Deportivo Club de Fútbol Salmantino, il s’appelle désormais Salamanca Club de Fútbol UDS et ce club joue avec l’Estadio Helmántico d’une capacité de 17 000 personnes.

C’est assez déroutant avec tous les noms de clubs différents mais assez similaires, mais le point important à noter ici est que le club face au Real Madrid dans la Copa del Rey mercredi soir prochain est Unionistas de Salamanca, le club appartenant à des fans qui est explicitement pas une ramification du club qui a disparu en 2013. Ils voulaient être différents. Ils voulaient être exécutés pour les fans. Ils voulaient jouer dans un autre stade. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Le stade différent est appelé l’Estadio Las Pistas del Helmántico et cela signifie littéralement les pistes de course du stade Helmántico. C’est parce qu’il est situé à seulement 50 mètres du plus grand stade. Il fait essentiellement partie du même complexe et n’est guère plus qu’un terrain de football entouré d’une piste de course. Il n’y a qu’un seul stand. Il n’a pas vraiment l’éclairage suffisant pour organiser un match de nuit à la télévision. C’est l’un des stades les plus modestes que le Real Madrid aura joué au cours de ce siècle.

Comme l’explique l’expert des stades espagnols Chris Clements, l’homme derrière le blog des Estadios de España, à Managing Madrid: «Las Pistas n’est resté rien de plus qu’un stade d’athlétisme fermé avec un seul stand, mais il a accueilli régulièrement des événements d’athlétisme, y compris un événement le 29 juillet 1993, lorsque Javier Sotomayor a battu le record du monde du saut en hauteur. En reconnaissance du record cubain, le stade a été rebaptisé en son honneur jusqu’en 2000. Les terrasses ont été prolongées et changeantes et les installations de l’équipe dans le coin sud-ouest datent du début des années 2000. Sur un coup de pouce, Las Pistas en détient 3 000. »

Pour les unionistes, cependant, ce modeste terrain est leur maison. “C’est notre stade”, a expliqué le président des Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, dans une interview accordée à MARCA. «Nous jouons là-bas ou nous jouons quelque part en dehors de Salamanque. Nous savons que jouer dans notre stade à domicile nous rapportera moins d’argent, mais je tiens à préciser que cela n’a pas d’importance pour nous. »Le président a déclaré qu’il préférait même jouer au Bernabéu, à quelque 200 kilomètres de là, plutôt que jouer à 50 mètres dans le stade de 17 000 places d’un club devenu rival.

Salamanque Club de Fútbol UDS ne voulait pas non plus que le match de ses rivaux soit joué dans leur stade. “Nous faisons toujours ce qui est le mieux pour la ville de Salamanque et le stade est à la disposition du conseil municipal …”, ont-ils déclaré dans un communiqué, “… mais il n’y a jamais eu aucun intérêt de notre part à accueillir le match”.

Il y a aussi le fait que leur stade n’est pas en très bon état, même s’il a une capacité de 17 000 personnes. “Il a eu ses problèmes”, a ajouté Clements. “Il est en assez bonne forme pour le troisième niveau. Cela dit, cela nécessiterait également une mise à niveau considérable, en particulier en ce qui concerne les installations médiatiques, s’il devait accueillir un football supérieur à ce niveau. Cela aurait pu être embrouillé pour ce match de Copa si les circonstances avaient été différentes. »

En fin de compte, le conseil local est parvenu à un accord pour que le match se joue à Las Pistas, au domicile du club qui a gagné le droit d’accueillir le Real Madrid en compétition. La façon dont la plupart pensent que cela devrait être.

“Ils ont gagné leur chemin ici sur le terrain et c’est précisément pourquoi ils ont le droit de jouer dans le stade qu’ils veulent, de prendre leurs propres décisions”, a écrit Fernando M. Carreño, toujours éloquent à MARCA. “La chose la plus étrange à propos de tout cela est qu’il y a eu une controverse.”

La controverse appartient désormais au passé. Mercredi, les Unionistas de Salamanca, six ans, affronteront le Real Madrid, 13 fois champion d’Europe, et ils le feront devant leurs supporters dans leur stade. Cela promet d’être tout un spectacle.