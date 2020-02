Expliquer l’interdiction de Manchester City de la Ligue des champions

Londres, ANGLETERRE – 02 FÉVRIER: Kyle Walker de Manchester City en discussion avec Joao Cancelo lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester City à Tottenham Hotspur Stadium le 2 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Il y a beaucoup de choses qui empêchent Manchester City de participer aux compétitions de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons. Cette interdiction intervient à la suite d’une enquête de l’UEFA sur une violation présumée de City du Financial Fair Play. C’est une punition très grave, que Manchester City a déjà décidé de faire appel. Découvrons donc ce que tout signifie pour les citoyens à l’avenir.

Expliquer l’interdiction de Manchester City des compétitions de l’UEFA

Les allégations

Commençons par les allégations elles-mêmes. Manchester City est accusé d’avoir falsifié les paiements de parrainage pour contourner le fair-play financier de l’UEFA. Les allégations sont basées sur des e-mails obtenus par Football Leaks et publiés dans la société de médias allemande Der Spiegl.

Selon ces e-mails, le sponsor du maillot de Manchester City, Etihad Airways, n’a payé que 8 millions de livres sterling sur un contrat de parrainage de 67,5 millions de livres sterling en 2013. Les propriétaires de Manchester City, le Abu Dhabi United Group, auraient payé les 59,5 millions de livres restantes.

L’UEFA traite cette allégation comme celle d’un récidiviste. En 2014, l’UEFA a infligé à City une amende de 49 millions de livres sterling pour une infraction non divulguée aux règles FFP. Les citoyens ont pu économiser 32 millions de livres sterling en se conformant au FFP à l’avenir, comme ils ont continué de le faire.

Interdiction de Manchester City

Cette punition semble plus concerner l’épargne de l’UEFA que toute autre chose. Manchester City se conforme à une réglementation financière et à un contrôle minutieux de la part de l’UEFA, de la FIFA et de la Premier League depuis leur amende de 2014. C’est la nature effrontée avec laquelle ils auraient contourné le FFP qui entraîne la sanction de l’UEFA.

Les e-mails de Football Leaks ne dévoilent pas simplement les finances de Manchester City. Ils sont le reflet de la façon dont Manchester City a pensé à la FFP en 2013. Ils ne pensaient vraiment pas que la réglementation leur était applicable et qu’ils pouvaient échapper à presque toutes les sanctions.

Ce sentiment se reflète dans les actions de l’UEFA face à Man City. Ils auraient pu facilement expulser Man City de la Ligue des champions pour les violations qui leur ont finalement valu une amende en 2014. Il y avait même une idée à l’époque que Man City pourrait battre l’UEFA dans une bataille juridique comme celle pour laquelle ils se préparent. maintenant.

Cour d’arbitrage du sport

Manchester City a déjà publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré qu’ils feraient appel de la sanction. Le Tribunal arbitral du sport tiendra l’appel dans le futur. Il est impossible de savoir si cet appel sera entendu à temps pour la saison prochaine.

Mais Man City aura à cœur de savoir comment le tribunal a géré les sanctions antérieures de l’UEFA. Au fil des ans, Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG ont tous été punis ou réduits par l’UEFA.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il sera rejeté. Manchester City devra trouver quelque chose dans l’enquête de l’UEFA qui permettra au TAS d’annuler la sanction. En attendant, ils doivent se préparer.

Que signifie une interdiction?

Comme l’a souligné l’Independent en juin dernier, la Ligue des champions joue un rôle important dans la rentabilité de Manchester City. Le club n’a réalisé qu’un bénéfice de 10,4 millions de livres sterling sur la saison 2017-18. Cette saison comprenait 55,7 millions de livres sterling de revenus en Ligue des champions pour atteindre les quarts de finale.

Donc, perdre sur le football de la Ligue des champions serait certainement un coup dur pour leur chiffre d’affaires attendu. Cela permettrait également à Manchester City de vendre un ou deux de leurs joueurs vedettes. Il est facile de s’attendre à ce que cette décision joue un rôle dans le transfert proposé par Leroy Sane au Bayern Munich.

Et puis il y a Pep Guardiola. Cette interdiction a inévitablement accru les spéculations sur son séjour à Man City. Cependant, il ne s’est pas engagé à rester plus longtemps. Son contrat se termine après la saison prochaine, et il est probable qu’il pourrait quitter Manchester après cette saison avant que la nouvelle de l’interdiction ne soit publiée.

