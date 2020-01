“Expulsion absurde, nous avons fait appel”

Une expulsion qui laisse des séquelles inévitables et de nombreuses controverses, celle qui est arrivée après 10 secondes hier contre De Filippo, footballeur du Marcianise, dans le match a ensuite perdu 1-0 par ce dernier contre le Real Poggiomarino.

Décision jugée absurde par le club Marcianisano, qui s’est exprimé durement à travers une note officielle de son secrétaire, Francesco Marocco, annonçant en même temps qu’il avait fait appel pour ce qui s’était passé:

Je ne crois pas que la direction d’arbitrage du samedi 11.01.2020 par M. Giampaolo Scifo de la section Nuoro. Il n’est pas possible qu’un arbitre extérieur à la région, qui doit être en équilibre avec sa direction, conditionne un match de championnat et un choc du salut.

Si nous voulons qualifier d’erreur d’expulsion absurde à la 10e seconde du début du match de notre athlète, comme le montre la vidéo en notre possession, le football est vraiment un fruit si ce geste vient d’un carton rouge direct. J’invite les organes fédéraux chargés d’évaluer les désignations des arbitres avec la plus grande attention avant de concevoir des arbitres qui, avec leur suffisance et leur sagesse, peuvent provoquer des erreurs répétées sur les terrains de football à ceux qui sacrifient leur passion hebdomadaire avec d’énormes efforts économiques tout en soutenant également leur exploité.

Cela ne nous était jamais arrivé en cette saison sportive tant d’incapacité à pénaliser fortement et à plusieurs reprises la société américaine Marcianise avec une fureur profonde chaque semaine. Malgré cela, ils ont fait de nous des sujets passifs semaine après semaine, en conservant dignité et style. Nous aurions déjà pu faire une longue liste de décisions injustes subies, mais étant donné notre classement, nous aurions été immédiatement coupés comme “les plaintes d’un classement injuste en raison d’erreurs d’arbitrage continuelles”, mais ce n’est pas le cas.

J’ai porté un appel à l’attention du juge des sports, et je produirai un dossier à la ligue nationale amateur A l’attention du président Cosimo Sibilia, du président du comité régional de Campanie Carmine Zingarelli (figc) et de La Haye comprenant des vidéos des torts subis chaque semaine par les directeurs appel d’offres nommé par le président régional de la Haye de la Campanie, le Dr Virgilio Quartuccio, afin que ces épisodes ne se reproduisent plus jamais contre une entreprise saine sur tous les aspects économiques et bureaucratiques, dans le plein respect de toutes les réglementations et normes fédérales qui nous parviennent taxes.

Je remercie tout le monde pour votre attention.