Expulsion d’Adebayor à ses débuts aux Libertadores

Emmanuel Adebayor signé par le Olympia du Paraguay au cours du dernier mois de février. Et il n’a pas laissé le temps d’être le protagoniste, mais pas précisément pour une action positive. Dans son troisième match défendant le maillot de l’équipe paraguayenne, l’attaquant togolais reçu le carton rouge après un coup de pied imprudent à un adversaire.

12/03/2020 à 18:03

CET

Alex Carazo

C’était la 72e minute du Coupe Libertadores qui a fait face Olympia contre Défense et justice, Ensemble argentin dirigé par Hernán Crespo, et le doyen du Paraguay a gagné 1-0. Dans une balle aérienne, Adebayor ne regardait que la balle et a essayé de la contrôler avec la jambe à une hauteur considérable. Le défenseur est allé dégager la tête, et la semelle de l’attaquant lui a frappé l’épaule.

L’arbitre n’a pas hésité un instant et a expulsé Adebayor à ses débuts en partant de la Copa Libertadores. Cependant, en dépit de rester avec un footballeur de moins, Olimpia a réussi à remporter la victoire 2-1 et est deuxième de son groupe avec 4 points.

L’ancien joueur du Real Madrid vit une de ses dernières étapes de sa carrière, qui diminue progressivement de niveau en ce qui concerne les équipes. Après avoir passé du temps en Turquie, où il a porté le maillot de Basaksehir et Kayserispor, parmi lesquels il a marqué 28 buts en 78 matchs, il est arrivé à Olympie pour paire avec Roque Santa Cruz en attaque.