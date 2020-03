Ezequiel Garay, coronavirus: la défense de Valence confirme la diffusion du COVID-19: “Commencez 2020 avec une mauvaise jambe” Espagne

Mis à jour le 15/03/2020 à 06:34

Le défenseur argentin de Valence, Ezequiel Garay, a annoncé dimanche qu’il était positif pour coronavirus et est devenu le premier acteur LaLiga d’Espagne qui révèle être infecté.

Le centre sud-américain a assuré dans un message sur les réseaux sociaux qu’il allait “très bien” et a déclaré que “maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires”.

“Pour le moment (c’est) pour être isolé”, a expliqué Garay, qui a dû subir une intervention chirurgicale pour une grave blessure au genou début février, ce qui a réduit son contact avec l’équipe ces dernières semaines.

Garay a annoncé qu’il souffrait de coronavirus.

Recommandation RFEF

Comme rappelé, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a proposé que les clubs suspendent les entraînements de groupe et les remplacent par des plans individuels, et recommande que les joueurs de football «respectent scrupuleusement les directives sanitaires et gouvernementales» en relation avec l’épidémie de coronavirus.

La RFEF a envoyé une circulaire à tous les clubs et domaines dans laquelle elle rappelle qu’elle a accepté de suspendre pour une période initiale de deux semaines tous les matches des compétitions officielles au niveau de l’État et a recommandé le même type de mesure pour toutes les compétitions officielles de portée autonome.

“D’après la RFEF, nous comprenons qu’à l’heure actuelle, la priorité est la protection des footballeurs, des entraîneurs, des arbitres et de tout le personnel des clubs et fédérations impliqués dans les compétitions”, souligne la circulaire. pour cette raison, nous recommandons fortement que tous les clubs suspendent également tous les entraînements de groupe pour toutes leurs équipes tant qu’il n’y a pas de compétitions officielles. »

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE

Ronaldinho a joué un match «amical» lors de sa septième journée dans la prison paraguayenne. (13/03/2020)