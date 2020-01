F. Andria, épisode grave contre le DS Moscelli: la nature à déterminer

Épisode grave rapporté il y a quelque temps par Fidelis Andria, qui a fait connaître l’explosion d’une bombe en papier contre la voiture du directeur sportif Fabio Moscelli.

L’épisode, qui a eu lieu lors de la formation de la première équipe hier après-midi, n’est actuellement pas imputable à un sujet précis, les autorités compétentes ayant lancé une enquête pour vérifier la nature du geste et identifier l’auteur. Ci-dessous la note officielle du club des Pouilles:

C’est une très mauvaise journée pour le football andrien. Plus que des moments difficiles, plus que des défaites, plus que des performances opaques. Ce qui s’est passé hier après-midi devant le Stadio Sant’Angelo dei Ricchi lors d’une séance d’entraînement de la première équipe de Fidelis est quelque chose d’ouïe et de très grave.

Une bombe en papier a explosé dans la voiture de notre chef de la zone technique Fabio Moscelli. Voiture partiellement détruite, mais ce qui fait le plus mal, c’est la prise de conscience d’avoir dépassé une limite qui n’est plus tolérable. Toute l’entreprise Fidelis est proche de Fabio Moscelli et l’acte d’intimidation sur lequel travaille la police est un acte très grave qui ne peut pas passer inaperçu.

Andria ne mérite sans aucun doute cette position de classement et nette d’erreurs et de déceptions, l’entreprise travaille constamment pour s’assurer que nous pouvons sortir de cette situation comme cela a été largement démontré. C’est la même entreprise qui a empêché le football de disparaître définitivement dans la ville. Mais Andria doit désormais réagir plus que jamais compact contre cette manière de comprendre le football et le sport.

Une saison peut être difficile, elle peut se compliquer malgré la tentative de la planifier, elle peut changer d’objectif pendant, mais elle ne peut jamais se transformer en terrain de guerre. Malgré la déception, nous retournerons sur le terrain dimanche avec la certitude de mettre tout le monde à la dernière goutte de sueur pour ramener à la maison le meilleur résultat possible. À ceux qui ont fait ce geste, nous voulons seulement dire qu’il ne peut pas être compté parmi les fans de Fidelis et nous espérons que les forces de l’ordre découvriront bientôt l’auteur.

Aux vrais fans de Fidelis et en particulier aux groupes organisés, nous vous demandons de vous éloigner immédiatement de ce qui s’est passé et d’aider la police à retrouver celui qui a fait le geste lâche. L’entreprise travaille dur pour assurer une sécurité maximale à tous ses membres et collaborateurs. Si d’autres épisodes de violence de quelque nature que ce soit devaient se produire, l’entreprise, en plus du désengagement immédiat de tous les membres, peut également décider de retirer l’équipe du championnat.

Auto Moscelli ph Fidelis Andria