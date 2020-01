F.C. Avellino-Saviano 0-1, précieuse victoire extérieure des leaders

Après une authentique bataille sportive, un superlatif saviano il conquiert à juste titre la Roca d’Avellino, se pliant avec un Eurogol de Fioravante Falco un FC Avellino jamais domo.

Première fraction du jeu équilibrée avec une occasion par partie: Ildebrante pour les invités ne parvient pas à réaliser l’avantage, tandis que Bardet de Villanova neutralise habilement une conclusion d’Albino. Dans la seconde moitié, une équipe noir-vert émerge, désireuse de conquérir l’intégralité de l’enjeu.

Les garçons de M. Minichini pressent l’accélérateur avec les massues qui subissent le coup, reculant dans leur propre moitié. Deux conclusions dangereuses de Nucci et Falco avec les habitants qui se sauvent. Le forçage des loups du mécène De Falco est encore plus fort avec un but annulé, ce qui a entraîné l’expulsion de Polcaro pour les locaux et d’Orefice pour les invités à la 60e minute.

A 66 ‘, le fort du FC Avellino tombe grâce à un Euravag de Fioravante Falco qui, après avoir reçu le ballon de Giannino, entame un ravissant tir rond qui s’accroche à l’intersection des poteaux. Les invités continuent de chercher le deuxième but. Bracale et Ascione neutralisent les opportunités favorables, et à la fin un tir du point de penalty est refusé par M. Onorato de la section Nola pour une faute dans la surface de réparation sur Ascione.

Chrystian Calvelli

