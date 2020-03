F365 dit: L’impulsion impressionnante de Man Utd doit se perdre …

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 8:32

Contrairement à ce que nous attendons de Manchester United ces dernières années, l’équipe revigorée d’Ole Gunnar Solskjaer a tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation en Autriche.

Devant personne, les employés de LASK, les médias et un mec avec une couverture au-dessus de sa tête se faisant passer pour un fantôme, United a maintenu sa belle forme récente pour ouvrir un avantage de cinq buts à prendre en huitième de finale de sa Ligue Europa. match retour, à jouer Dieu sait quand. Le cas échéant…

Il y a un argument selon lequel ce jeu n’aurait jamais dû avoir lieu non plus. Le sort de la compétition semblait plus incertain à chaque heure qui passait entre l’arrivée de United en Autriche et le coup d’envoi dans une arène étrangement vide. Les 90 minutes qui ont suivi ont renforcé l’argument en faveur de la suspension des compétitions européennes et nationales plutôt que de persister à verrouiller les tourniquets et à continuer malgré tout.

Comme ce fut le cas à Valence mardi et à Paris hier soir, la bande-son de cette cravate était le bruit de la botte sur le ballon et les cris monosyllabiques des joueurs, dont le professionnalisme et la motivation ont été mis à rude épreuve dans le Linzer Stadion sans âme. Pour les supporters qui regardent à domicile, il est difficile de retenir l’attention sans l’atmosphère des fans présents sur le terrain. Pour ceux qui sont sur le terrain, certains qui pensent peut-être qu’ils ne devraient pas l’être, ce doit être une expérience tout aussi insalubre.

C’était certainement cela pour les hôtes. LASK a perdu environ 875 000 £ en recettes de porte sur une égalité qui ne pouvait apparemment pas attendre et les joueurs ont été privés de leur meilleure chance de sangler le nez d’un autre grand garçon européen devant la foule qu’ils méritaient en récompense de leurs précédents exploits en Ligue Europa . Si cette semaine a été un procès pour le football sans supporters, alors le verdict semble clair: cela ne fonctionne pas, que ce soit en termes de spectacle ou, comme nous l’avons vu ailleurs, comme une mesure pour arrêter la congrégation de grandes foules.

Non pas que les Red Devils aient été trouvés en manque de motivation alors qu’une équipe United se produisait à huis clos, apparemment pour la première fois. De manière impressionnante, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a maintenu ses récents standards élevés, à la fois en termes de mentalité et de technique, pour faire travailler les dirigeants de la Bundesliga autrichienne.

Solskjaer a trouvé l’équilibre entre la rotation et le choix de son XI le plus fort possible, avec Scott McTominay et Eric Bailly plus qu’une couverture adéquate pour Nemanja Matic et Victor Lindelof. Avec Anthony Martial absent en raison d’une blessure, Odion Ighalo a de nouveau mené la ligne, et le Nigérian a également démontré qu’il appartient à cette équipe United, et pas seulement comme couverture d’urgence.

En effet, Ighalo a fait rouler les Red Devils avec l’un de leurs objectifs des prétendants à la saison. Paul Ince a pensé que l’absence d’une foule pour le voir échouer a rendu Ighalo plus disposé à expérimenter avec jongler avec le ballon sur le bord de la boîte avant d’arracher une volée de but. Mais l’avant-centre est si haut sur la vie à United en ce moment, il aurait presque certainement tenté la même chose si sa scène était un camp Nou à guichets fermés. Sa grève méritait ce public.

Tout comme l’aide de Bruno Fernandes et tout ce que le meneur de jeu portugais a fait ce soir. Sa touche pour faire passer Ighalo à nouveau en seconde période lorsque l’attaquant a fait rouler le ballon contre la base du poteau était encore meilleure. L’une des malédictions pour les fans de United de cette pandémie de coronavirus – la mort et la souffrance à une échelle horrible de côté – se voit refuser de nouveaux aperçus de la magie de Fernandes alors qu’il fait un travail délicieusement léger pour porter le fardeau créatif des Red Devils.

Beaucoup a été dit et écrit sur l’effet de la nouvelle signature sur ses coéquipiers United et c’était encore évident en Autriche. Après des mois et des années de football stagnant et prudent, les Red Devils suivent tous l’exemple de Fernandes. Ce n’est pas un hasard si depuis son arrivée, les milieux de terrain et les défenseurs passent désormais par les lignes de manière pénétrante; les arrières latéraux et les attaquants transpercent les rangs de l’opposition avec leurs courses, soudainement revigorés par l’espoir qu’ils seront retrouvés.

Daniel James a fait ces éclats cette saison, si souvent en vain avec et sans ballon. Après un début de vie époustouflant à Old Trafford, la forme de l’ailier depuis a été incohérente, mais lui aussi a atteint l’objectif – son premier depuis août – sa confiance avait besoin, certainement si le cri qui l’accueillait était une indication.

À partir de là, d’autres Red Devils se sont également servis de ce qu’ils pensaient. Fred a nourri Juan Mata avec une aide sublime pour United, troisième; Tatith Chong, qui a désespérément lutté dans la première équipe, s’est couchée sur Mason Greenwood pour une quatrième généralement impitoyable; et la soif insatiable d’Andreas Pereira pour un objectif à long terme était finalement satisfaite du dernier coup de pied du match.

Avec tant de choses sur lesquelles United peut s’appuyer, il est tellement dommage que leur élan doive être ralenti par des problèmes bien au-delà de leur contrôle ou même de celui de quelqu’un d’autre.

Ian Watson

