F365 dit: lune de miel terminée pour Pearson et Watford épineux

Watford et Everton ont passé les deux dernières années à se battre pour la même petite amie imaginaire. Maintenant, avec le mythe de Marco Silva explosé et l’hostilité drainée de ce jeu, il ne reste plus que deux équipes qui sont inférieures à ce qu’elles devraient être, se disputant les positions inférieures de la Premier League.

Everton peut probablement se permettre de dériver et d’attendre que la saison se termine. Carlo Ancelotti est ici dans le corps et a supervisé une amélioration, mais lui et son équipe n’ont pas encore de relation réelle avec chacun. L’un n’appartient évidemment pas à l’autre et certains de ses plus grands défis attendent toujours. Que faire avec Alex Iwobi et Theo Walcott? Un Gylfi Sigurdsson vieillissant? Ce sont des questions pour l’été; jusque-là, Everton et leur manager n’ont que la connexion la plus lâche.

Le besoin de Watford est plus pressant et, pendant 40 minutes, ce fut une réponse sans réserve. Adam Masina leur a donné une avance rapide, récoltant une passe de Gerard Deulofeu avant de percer une finition à travers Jordan Pickford. Ensuite, Roberto Pereyra a doublé son avance. Il a été placé par Troy Deeney et, encore une fois, Pickford a été laissé sur le dos.

Ils méritaient leur avantage. Nigel Pearson a poussé Abdoulaye Doucoure plus en avant, le plaçant derrière la ligne avant et devant Nathaniel Chalobah et Etienne Capoue. Contre un Everton deux de Sigurdsson et Delph, une combinaison qui demandait des ennuis, ils étaient dominants, plus optimistes et – franchement – meilleurs.

Mais alors: le chaos. Deux virages mal défendus en première mi-temps et deux buts de Yerry Mina. C’était une journée venteuse et gênante à Vicarage Road, avec un soleil froid dansant au-dessus de la lèvre des tribunes. Ben Foster a perdu le ballon deux fois dans l’éblouissement et au moment où il l’a trouvé, à chaque fois, il était dans son filet. Personne ne savait vraiment à quel point le jeu était de niveau, surtout Everton, qui avait généralement joué avec une désinvolture étonnante.

Lorsque les joueurs ont réapparu après la pause, il était clair à quel point Watford était devenu perdu. Soudain, chaque passe d’Everton était dans l’espace et Richarlison, Walcott et Iwobi roulaient sur des routes ouvertes plutôt que dans des cul de sacs.

Ce sont des moments révélateurs. Cela devient évident très rapidement lorsqu’une équipe fait une annonce. Il suffit généralement de deux ou trois dégagements piratés pour que la foule le détecte et, à partir de ce moment, la peur ne fait que grandir. Chaque pass devient un événement. Chaque attaque rencontrée attire un souffle collectif.

Cela se voit aussi chez les joueurs. Qui veut le ballon et qui veut juste que le jeu se termine. Watford a pu s’appuyer sur leurs piliers habituels – Deeney et Capoue étaient assez grands – mais tout le reste autour d’eux s’est effondré. Ou aurait fait, si Fabian Delph ne s’était pas fait expulser inutilement 20 minutes avant la fin.

Avec Delph, Everton avait commencé à contrôler le milieu du terrain. Sans lui, ils se sont repliés dans leur propre boîte, semblant heureux de s’asseoir et de s’écarter pour le reste du match. Watford n’a jamais vraiment menacé un vainqueur. Cela a été vingt minutes de dépassement latéral et de croisement plein d’espoir – le genre de passages que les joueurs mettent ensemble quand ils espèrent que quelqu’un d’autre sera le héros – et, une ou deux bousculades à part, la défense visiteuse a traité confortablement tout ce à quoi elle était confrontée.

Et d’une manière ou d’une autre, ils ont également créé une dernière contre-attaque, à partir de laquelle Theo Walcott atteindrait une balle lâche en premier et gagnerait le match. Le crédit à Everton appartient à un autre article. Bien pour eux. Bien joué. Ne sont-ils pas courageux. Etc.

Mais la phase qui a donné à Walcott son but était indéfendable. Être pris dans cette position, avec un défenseur profond face à trois se brisant en avant, décrivait précisément le genre d’impatience qui avait gâché l’après-midi de Watford. Elle a également montré que la récente reprise sous Pearson, aussi impressionnante soit-elle, doit être considérée comme illusoire.

Après tout, une erreur à 2-0 et avait ramené les anciennes psychoses. Un autre, pour faire 2-2, et les hôtes ont été embourbés de retour où ils se trouvaient sous Quique Sanches Flores, avec toute leur menace d’attaque ayant reculé.

Pearson beugla de son domaine technique. Craig Shakespeare, son assistant, a crié et pointé aussi. Mais rien de ce qu’ils ont fait n’a eu d’effet. C’est aussi leur échec. Ils ont hérité d’un groupe de joueurs endommagés, dont un ou deux qui ne veulent probablement pas être dans leur club, mais cela ne devrait pas cacher leur culpabilité tactique ni excuser les substitutions qui ont ordonné cette défaite.

Danny Welbeck? Il est un joueur brisé qui doit être soigné. Ce temps n’est pas à 2-2 dans un match à gagner, sur lequel le contrôle a été perdu. Isaac Success? Ce moment est… jamais. Le succès serait vraisemblablement sur le premier train hors de la ville s’il pouvait trouver quelqu’un pour venir le chercher à la gare. La foule ne l’aime pas, il le sent, et il a passé le dernier quart du match, quand il y avait un avantage à rentrer chez lui, à se mettre en travers et à tomber.

C’était donc un après-midi lugubre. Pearson a ensuite été pragmatique avec la presse. Il a même essayé de sembler cordial alors qu’il fixait leurs questions, les laissant pendre en l’air avant de revenir cette façon étrange, passive-agressive.

“La naïveté? Dans quel sens?”

En ce sens que votre équipe était très naïve, Nigel. En ce sens qu’il a réussi à se tirer une fois dans chaque pied et enfin, de façon catastrophique, à donner les deux barils à ses propres balles.

Une catastrophe. Ce sera le genre de perte qui laissera une marque.

