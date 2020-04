F365 faux punditry: Carra, Neville et Owen sur le manque de respect de Klopp

La nouvelle vient juste de s’annoncer que Jurgen Klopp ne prendra pas en charge la reprise du quatrième tour de la FA Cup de Liverpool contre Shrewsbury, et remettra plutôt les rênes à l’entraîneur des moins de 23 ans Neil Critchley. Les téléspectateurs attendent avec impatience les vues d’un triumvirat punditry. C’est une discussion qui n’a jamais eu lieu, dans un studio qui n’existe pas. Kelly Cates présente The Full-Time Whistle avec Football365…

CATES: Bienvenue au studio Football365, où je suis accompagné de Gary Neville, Jamie Carragher et Michael Owen. Deux autres équipes de Premier League viennent de jouer, mais nous allons l’ignorer complètement car il y a des nouvelles de Liverpool…

Carragher sourit, Neville roule des yeux et Owen regarde droit devant.

CATES: Jurgen Klopp vient de confirmer qu’il ne prendra pas en charge Liverpool pour la reprise du quatrième tour contre Shrewsbury. Lui et la première équipe participeront plutôt aux vacances d’hiver prévues. Jamie, tes pensées?

CARRAGHER: (suce l’air à travers ses lèvres boudeuses) Ecoutez, je pense que nous savions déjà qu’il allait jouer les enfants. Il est assez évident que Jurgen donne la priorité à d’autres compétitions – la ligue, la Ligue des champions. Et je pense qu’il a raison de faire ça.

NEVILLE: (sourit) Carra, c’est gênant.

CARRAGHER: (suce l’air à travers les lèvres boudeuses) Je ne sais pas ce que tu veux dire, Gary? La Premier League a demandé aux clubs de respecter les vacances d’hiver, et c’est ce que fait Jurgen.

NEVILLE: (rires) Allez, Carra! Vous ne pouvez pas vraiment penser que c’est ce que la Premier League voulait dire! Ils manquent de respect à la plus grande coupe nationale du monde.

CARRAGHER: Je ne me souviens pas qu’Alex Ferguson ait montré trop de respect à la FA Cup quand il vous a amené beaucoup à la Coupe du Monde des Clubs. Comment cela s’est-il passé?

NEVILLE: * Sir * Alex Ferguson (croise les bras).

CARRAGHER: Quoi?

NEVILLE: C’est * Sir * Alex Ferguson. Et c’était super; nous avons eu deux semaines de vacances au soleil au Brésil, sommes revenus et avons gagné la ligue… encore.

CARRAGHER: Et cela ne ressemble-t-il pas à ce que font Jurgen et Liverpool? Faire une pause pour s’assurer qu’ils reviennent et gagnent la ligue?

NEVILLE: Ils l’ont déjà gagné, Carra. À moins qu’il n’y ait une catastrophe mondiale au coin de la rue qui arrête le monde entier!

Ils se regardent tous et rient à voix haute.

CATES: (riant toujours) OK, donc à moins d’un événement cataclysmique insondable, Liverpool va gagner le titre. Alors pourquoi ne pas opter pour les aigus?

NEVILLE: Tiens bon. Pourquoi parlons-nous soudain des Treble?

CARRAGHER: Parce que Liverpool est la meilleure équipe d’Europe.

NEVILLE: Vous pensez donc qu’ils dépasseront l’Atletico en Ligue des champions?

CARRAGHER: Avec une autre soirée européenne spéciale sur les cartes au match retour à Anfield? Absolument. 100%.

Neville roule des yeux.

CATES: Si nous pouvons revenir aux nouvelles, nous venons d’entendre parler de Jurgen Klopp. Michael, que pensez-vous de sa décision de rejoindre son équipe de première équipe lors d’une pause hivernale plutôt que d’être sur la ligne de touche pour la FA Cup?

OWEN: Il est le manager de Liverpool, il peut faire ce qu’il veut. C’est son équipe. S’il pense que la meilleure chose pour lui et son équipe est de partir en vacances d’hiver, alors c’est tout. Soit dit en passant, savez-vous où il va en vacances?

Cates a l’air confus, Neville et Carragher se regardent sciemment.

CATES: Euh, je ne sais pas où il va. Pour avoir du soleil quelque part, je suppose (rires nerveux).

OWEN: (devenant de plus en plus monotone) Du soleil, tu dis? Alors ne cherchez pas plus loin que Dubaï. J’y possède des appartements.

CATES: (sous son souffle à Neville et Carragher) Est-ce qu’il va bien?

Neville et Carragher regardent timidement Owen.

OWEN: Vous êtes allé à Dubaï, n’est-ce pas, les gars?

Neville et Carragher hochent la tête à l’unisson.

OWEN: C’est vraiment super, Kelly. Je peux vous emmener faire un tour dans mon hélicoptère avec des pouvoirs spéciaux…

CATES: (souriant) Eh bien, je vais peut-être devoir vous reprendre là-dessus. Merci, Michael.

OWEN: À tout moment …….

CATES: Eh bien, malheureusement, c’est tout ce dont nous avons le temps ce soir. Assurez-vous de vous connecter au Groupe d’experts à 11 heures ce soir avec Paul Merson, Charlie Nicholas et Richard Keys, qui donneront sans aucun doute leur point de vue magistral sur ce nouveau développement. Mais de nous tous en studio, bonsoir.

Cates sourit à la caméra jusqu’à ce que le voyant LIVE s’éteigne.

NEVILLE: Il est temps pour un rapide, les gars?

CATES: Je ne peux pas ce soir, Gary. Je dois me lever tôt.

CARRAGHER: Désolé mon pote, non.

OWEN: Où allons-nous?

Neville soupire, se lève et sort du plateau, suivi de près par Owen.

OWEN: Je connais un endroit qui vous offre un bol d’arachides gratuit. Vous pouvez rester chez moi après si vous voulez, j’ai acheté un nouveau futon.

Neville accélère son rythme; Owen lui emboite le pas…

