F365 faux punditry: Souness, Shearer et Crooks sur l’explosion de Xhaka

Granit Xhaka vient de dire aux fans d’Arsenal de f ** k off, après avoir été hué sans cérémonie tout en quittant le terrain d’Emirates. Les téléspectateurs attendent avec impatience les réflexions et l’analyse d’un triumvirat de la punditry football. C’est une discussion qui n’a jamais eu lieu, dans un studio qui n’existe pas. David Jones présente The Full-Time Whistle avec Football365…

JONES: Bienvenue à Football365. Je suis rejoint en studio par Graeme Souness, Alan Shearer et Garth Crooks à la suite du match nul 2-2 d’Arsenal avec Crystal Palace. Nous allons bientôt passer à l’action dans ce qui a été un jeu très divertissant, mais il n’y a vraiment qu’un seul point de départ, Graeme…

SONORE: Oui, Paul Pogba. Qui le f….

JONES: (lève la main pour arrêter Souness au milieu de la phrase) Non, Graeme… c’est Arsenal et c’est Granit Xhaka. Tout d’abord, pensez-vous que les fans d’Arsenal ont eu raison de huer leur capitaine du terrain?

SONORE: C’est leur capitaine? Ils disent qu’ils en ont cinq, mais je n’en ai pas vu.

Silence pendant que Jones attend que Souness réponde réellement à sa question.

SOUNESS: Ecoutez, s’il fait une performance comme ça, je pense que les fans ont le droit d’exprimer leur frustration. C’est un gars qui gagne des millions de livres par an, bien plus que jamais. Le moins qu’il puisse faire est de courir un peu. Mais alors il y a beaucoup de joueurs qui gagnent beaucoup d’argent ces jours-ci qui ne valent pas un centime.

JONES: Comme qui?

SONORITÉ: Comme Paul f *** ing Pogba (s’assied triomphalement sur la chaise)

JONES: (soupire) Désolé pour tout langage grossier que vous avez pu capter à travers nos microphones là-bas. Alors, Alan. Pensez-vous que les fans des Gunners avaient raison… Garth, ça va?

CROOKS: Oui, oui je vais bien.

JONES: OK, c’est juste que tu as hoché la tête quand je t’ai présenté et que tu ne t’es pas arrêté depuis.

Crooks ferme les yeux et continue de hocher la tête.

JONES: Très bien. Alan, pensez-vous que les fans d’Arsenal ont marqué un point?

SHEARER: Eh bien, si je vous montre ce morceau d’analyse sur l’espace qu’il a accordé aux milieux de terrain de Crystal Palace, je pense qu’ils le font.

JONES: (met le doigt à l’oreille et murmure) Je pensais que nous avions désactivé les grands cercles rouges Match of the Day autour des joueurs qui n’illustrent rien?

PRODUCTEUR: Nous avons dit qu’il pouvait utiliser les 25 autres méthodes d’analyse, mais il a insisté sur les grands cercles rouges. Il a dit que Gary le laisse toujours les utiliser.

SHEARER: (pointe le stylo sur Jones) Il n’y a aucune excuse pour donner de l’espace au milieu de terrain de Palace comme ça.

JONES: Alors, que devrait faire Xhaka? Sûrement, il ne peut pas être dans une cour ou deux d’entre eux tout le temps?

SHEARER: Dois-je vous montrer à nouveau les cercles rouges?

JONES: Non, nous avons vu les cercles rouges, merci Alan. Nous pensions juste que vous pourriez nous dire ce qu’il pourrait faire à ce sujet?

Shearer regarde fixement Jones en retour, prononçant les mots «rouge» et «cercles».

JONES: Non? Alors ok. Nous allons maintenant traverser en direct aux Emirats, où Jamie Redknapp nous rejoint.

Redknapp apparaît à l’écran dans le studio.

SONORITÉ: (marmonne dans sa barbe) Pour l’amour de f ** k, pas cette piqûre.

REDKNAPP: Salut les guuuys!

JONES: Salut Jamie, merci de nous rejoindre. Nous discutons juste de l’incident de Xhaka ici dans le studio.

REDKNAPP: Oh ouais.

JONES: Que pensez-vous de sa réaction alors qu’il s’éloignait? Il semblait qu’il visait un blasphème contre les fans d’Arsenal?

REDKNAPP: Il leur a dit de se faire foutre, Dave.

JONES: (grimace et rit nerveusement) Ahem! Jamie souviens que nous sommes en direct sur Football365 en ce moment.

REDKNAPP: Vous m’entendez? (tapote son microphone) IL LES A DIT POUR BAISER DAVE… (se tourne vers quelqu’un hors caméra) Je ne pense pas qu’ils puissent m’entendre.

Le lien vidéo est coupé.

JONES: Nous semblons avoir des difficultés techniques, nous venons de perdre Jamie là-bas.

SONORITÉ: (marmonne) Bon débarras.

JONES: Allez-y, Graeme, que pensez-vous de la réaction de Xhaka alors qu’il s’éloignait? Les émotions devaient être vives.

SOUNESS: Mais c’est un footballeur professionnel. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus sur vous dans le feu de la bataille, vous devez garder un niveau… pourquoi ressemblez-vous à ça? (tire des poignards sur Jones)

JONES: Je me demande simplement s’ils sont d’accord avec toi. (montre Shearer et Crooks)

SONORITÉ: (fronçant encore plus les sourcils que d’habitude) Non! C’était votre apparence.

Jones bouge nerveusement sur son siège, se détourne de Souness.

JONES: Êtes-vous d’accord?

CROOKS: (acquiesçant plus rapidement) Je suis entièrement d’accord avec tout ce que Graeme vient de dire. Les intonations dans sa voix étaient tout simplement superbes. Et sa cravate est superbe.

Crooks continue de hocher la tête tandis que Jones regarde Souness, puis Shearer, mais ne reçoit rien en retour…

JONES: Et pensez-vous que Xhaka sera puni pour sa réaction?

CROOKS: Il pourrait bien être puni, mais il fera toujours partie de mon équipe de la semaine, probablement comme l’un des quatre attaquants.

JONES: Merci Garth. Eh bien, nous serons de retour après cette courte pause, lorsque nous aurons la réaction du manager ainsi que des analyses plus pointues de nos invités ici en studio. A très bientôt.

Jones sourit à la caméra deux jusqu’à ce que le voyant LIVE s’éteigne.

SHEARER: Cela semblait aller assez bien.

Tous hochent la tête en accord. Surtout les escrocs.

Will Ford est sur Twitter