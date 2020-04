Fabián, attentif à la ville de Pep Guardiola en attendant Madrid

Le nom de Fabián résonne ces jours de marché. Le milieu de terrain de Naples est revenu pour apparaître dans la presse mondiale lorsque l’intérêt du Real Madrid pour lui, qui se heurte à celui que les autres clubs avaient déjà pour reprendre leurs services, parmi eux, le Manchester City.

04/04/2020

Agir à 14:28

CEST

La situation semble compliquée. Aux portes du marché de transfert le plus improbable de l’histoire en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, L’équipe de Pep Guardiola fait face à une sanction de deux ans sans pouvoir participer à des compétitions européennes ce qui minimise son potentiel en tant que club lorsqu’il s’agit de convaincre les grandes stars. La figure de Pep, en revanche, est un plus pour les joueurs de football qui aiment toucher le ballon dans la lutte pour la condamnation.

Madrid a déjà fait son offre anti-Pep et il veut signer Fabián pour rajeunir le milieu de terrain. Déjà fixé dans l’équipe espagnole et le meilleur joueur européen des moins de 21 ans, Fabián a quitté le Betis comme un crack pour devenir une superstar très recherchée en Italie. Fabián est le type de footballeur que Florentino veut et le club de merengue va mettre toutes les cartes sur la table pour le saisir.

Pression blanche

Le pressing du Real Madrid sur l’ex-green est total, et a augmenté après les déclarations de son agent reconnaissant les contacts avec le club: “Oui c’est vrai qu’ils ont été intéressés, Nous l’avons déplacé à Naples, mais pour l’instant il doit se concentrer sur son équipe. En été, on le verra& rdquor;.

La sanction contre la ville est ce qui afflige le plus les sévillans, et cela pourrait décider de sa décision. Madrid attend une réponse et il semble que l’avenir de Fabián, même s’il a un contrat en 2023, sera décidé cet été.

Cette saison a été difficile pour Fabián dans le sud de l’Italie. Des problèmes au sein du club et au niveau sportif ont fait augmenter la désillusion des joueurs et certains, comme Fabián, pensent à une sortie.

En attendant qu’il puisse entrer sur le marché ou non, Fabián a une option pour renouveler le Naples avec un contrat de macro blindé, bien qu’il ait des craques en attendant une macro de contre-offre. Dans ce cas, depuis Madrid.

Le marché a explosé et des clubs comme le FC Barcelone, intéressés par sa figure, se sont éloignés de la négociation en connaissant les prix. Cette semaine, La Gazzetta dello Sport le note sur 60 millions, le prix minimum qu’un club devrait payer pour l’obtenir.

Dans le club du Barça, il aime ça, mais il ne veut pas faire de bêtises économiques et investir cet argent dans un joueur attaquant qui fait toute la différence. Pour le moment, le Barça reste vigilant, mais sans faire un pas en avant en attendant de voir comment les événements se déroulent avec les négociations entre la ville et Madrid.