Fabián Cubero a expliqué pourquoi il n’avait pas invité Mauro Zárate à sa fête d’adieu: “Nous avons différentes manières”

Le 28 mars, le match d’adieu de Fabian Cubero. L’ancienne équipe de Velez aura sa grande fête pour terminer sa carrière.

L’événement comprendra un spectacle musical, des activités de soccer féminin et une réunion avec gloires de Vélez de différentes époques et les membres de la Équipe nationale argentine U20, champion du monde en Malaisie 1997.

Parmi les invités les plus éminents figurent Carlos Bianchi, José Luis Chilavert, Ricardo Gareca, Omar Asad, Juan Román Riquelme, Turu Flores, Lionel Scaloni et Matías Vargas, entre autres.

Celui qui n’était pas invité à la fête était Mauro Zárate, qui a quitté le Fort et organisé son arrivée à Boca, ce qui a suscité la colère des joueurs et des fans du club de Liniers.

“Nous avons différentes façons de voir la situation et d’agir. Nous avons des pensées différentes. Le thème est le comment, la forme, plus que tout. Cela ne signifie pas que Mauro est mon ennemi, Mais ça dérangeait le chemin. Il n’a consulté personne et n’a informé personne, que la décision est prise seule“Cubero a expliqué dans CNN Deportes.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Ce qu’il a fait à la Bombonera a tout aggravé. Je pense qu’il peut aller voir Vélez, il ne devrait pas avoir cette interdiction. Son neveu a déjà fait ses débuts, mais ce n’est pas le moment. Il ne s’est pas comporté, même le propre fan de Boca le sait“, a synthétisé Poroto.