Fabio Cannavaro a célébré la fin de la quarantaine en Chine »Presse football

Samedi 28 mars 2020

À travers ses réseaux sociaux, l’ancien champion du monde avec l’Italie en 2006 et entraîneur de Guangzhou a annoncé la fin de l’état préventif dans le pays asiatique où le coronavirus est né, qui continue d’affecter une grande partie du monde, en particulier l’Italie, d’où vient l’ancienne défense.

Le directeur technique de Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, a exprimé son bonheur à travers ses réseaux sociaux, où il a confirmé que la quarantaine en Chine était déjà terminée. Bien sûr, il a déclaré qu’ils continuaient à effectuer des contrôles pour empêcher l’apparition du coronavirus.

“Salut les gars. J’ai fini la quarantaine et j’ai ce document qui me permet de circuler librement en Chine », a expliqué le stratège en montrant le journal qui l’a accrédité après avoir passé la quarantaine», a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Cependant, l’ancien champion du monde de défense en 2006 a indiqué que des contrôles préventifs existent toujours. «Il y a beaucoup de surveillance et la police vous arrête partout et mesure votre température pour voir si vous avez de la fièvre. Tout le monde porte un masque et petit à petit on revient à la normale “, a-t-il ajouté.

Enfin, Cannavaro a envoyé un message d’encouragement à son pays d’origine. “J’espère que bientôt, ce sera la même chose en Italie”, a conclu.