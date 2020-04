Fabio Cannavaro se souvient d’une période d’adaptation difficile au Real Madrid

Bien qu’il soit un vétéran du jeu à l’époque, âgé de 33 ans, et le joueur le plus précieux de la Coupe du monde 2006, où il a remporté le trophée en tant que capitaine de l’Italie, Fabio Cannavaro a récemment admis qu’il avait du mal à s’adapter au Real. Madrid et la vie en Espagne.

«Au début, ça n’a pas été facile – j’ai passé trois mois très difficiles là-bas. En Espagne, le type de football qu’ils jouent est complètement différent, c’est plus individuel, pas tellement un jeu collectif d’équipe », a déclaré Cannavaro à Sky Sports Italia dans une récente interview.

Le défenseur central, à qui on a immédiatement fait confiance en tant que starter et qui a remporté le très convoité Ballon d’Or 2006, devait faire face à son premier départ de son pays d’origine, l’Italie. «Il approchait de Noël et je n’avais toujours pas trouvé de logement, je vivais dans un hôtel. Je me suis arrangé pour rencontrer Fabio Capello [Real Madrid manager in 2006] et lui ai dit que je ne pouvais plus le supporter, je lui ai demandé de me reposer. Il m’a regardé et a dit très clairement: “Vous ne comprenez pas – je ne vous laisse pas en dehors de l’équipe”, a expliqué Cannavaro.

«C’est à Madrid que j’ai commencé à comprendre les qualités de Capello, c’est là que j’ai fait la connaissance du vrai Capello. Nous avons réussi à gagner la Liga en récupérant un désavantage de sept points contre Barcelone », a-t-il conclu.

Au total, Cannavaro a passé trois saisons à Madrid en remportant deux titres en Liga et une Super Coupe d’Espagne. Il n’a jamais été en mesure de reproduire ses performances dominantes au niveau de la Coupe du monde lorsqu’il était au club, mais il est néanmoins tenu en haute estime par les fidèles de Madrid.