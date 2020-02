Fábio Paim, d’être flatté par Cristiano d’être arrêté pour nacotrait

Au cours de la saison 2003, Cristiano Ronaldo Il a commencé à attirer beaucoup d’éloges à son égard. Cependant, les Portugais ont voulu avertir les journalistes lors d’une conférence de presse: “Tu penses que je vais bien? Attends de voir Fábio Paim”. Les deux ils ont partagé l’équipe dans les catégories inférieures Sporting Lisbon et de l’équipe nationale portugaise, et ils se connaissaient suffisamment pour connaître leur niveau.

Paim semblait avoir tout pour atteindre les premières places du football mondial. Il a été très impressionné et a été exposé trop tôt dans les foyers de la sphère médiatique. Tout cela et son passe-temps dans le monde de la vie nocturne ils l’ont emmené à plus d’une occasion pour prendre de mauvaises décisions qui ont totalement stagné sa carrière.

Mi-2019, le joueur était arrêté après que la police a trouvé de la cocaïne en sa possession avec laquelle il avait également l’intention de commercialiser. La nouvelle de son arrestation est un autre scandale qui rejoint la longue liste d’erreurs qui s’accumulent dans sa vie. Les Portugais ont déjà apporté plusieurs plaintes de viol et de nombreux allées et venues de clubs pour mauvaise conduite.