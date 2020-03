“Fàbregas a bien fait de quitter le FC Barcelone”

Paul Merson, ancien footballeur anglais et ancien joueur d’Arsenal, a défendu la décision qu’il a prise Cesc Fàbregas a signé pour le FC Barcelone en 2011. Bien que le milieu de terrain soit parti pour l’Angleterre à un jeune âge et soit venu au football professionnel du club des “ artilleurs ”, sa maison était toujours Barcelone et Fàbregas était très clair quand il voulait retourner au club. blaugrana.

30/03/2020 à 18:51

CEST

Sport.es

Lorsque le départ du joueur a été officialisé, les fans d’Arsenal ne l’ont pas très bien pris. À cette époque, il était l’un des principaux footballeurs de l’équipe et est devenu capitaine. Cependant, Paul Merson pense que sa décision était correcte.

“Je peux comprendre la raison pour laquelle Cesc Fàbregas a quitté Arsenal pour se rendre à Barcelone en 2011. Je ne connais pas trop de footballeurs qui, quand Barcelone et le Real Madrid appellent, ne partent pas “A déclaré Merson sur Sky Sports.

“Fàbregas est un cas intéressant car il a quitté le Barça quand il était jeune pour aller à Arsenal, mais il n’a pas pu le rejeter lorsqu’il a rappelé. Un joueur peut attendre encore un an, mais ils finissent toujours par partir à la fin, et je n’ai eu aucun problème avec le départ de Fàbregas quand il l’a fait “, a-t-il ajouté.

Cesc Fàbregas n’a pas pu atteindre un grand record avec l’équipe qui l’a aidé à grandir en tant que professionnel: la FA Cup 2004/05 et un Community Shield en 2004, en plus d’atteindre la finale de la Ligue des champions en 2006, où ils étaient finalistes après avoir été battus précisément par le FC Barcelone.

“Il était un excellent serveur pour ArsenalEt je peux comprendre d’où il venait quand il a parlé de la pression pour gagner des trophées et du manque de recrutement du club. Il avait tout donné pour le club et la réalité est qu’il pouvait probablement voir qu’Arsenal était une équipe en déclinEt, comme je l’ai dit, je ne connais pas trop de footballeurs professionnels qui peuvent rejeter Barcelone “, a-t-il ajouté.

“Au final, sa décision était correcte. Le garçon est un joueur spécial, cela ne fait aucun doute. N’importe quelle équipe de football où j’allais se serait améliorée. “dit l’ancien joueur.

“Il n’y a pas beaucoup de footballeurs dans le monde qui peuvent dire qu’ils peuvent marcher n’importe où dans le monde et l’améliorer. Il y a des joueurs comme Van Dijk, Kevin de Bruyne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent le faire, mais pas beaucoup”, a-t-il conclu.