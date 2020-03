Fabrizio Marazzotti, un clone de Pellegrini dans la pépinière de Rome

Young Italy vous emmène à la découverte des nouveaux talents du football italien, vous racontant chaque jour, à 8h45, les histoires des jeunes de notre maison et des clubs qui misent sur eux

C’est une saison régulière plus disputée que d’habitude pour les Roms de moins de 15 ans, habitués à dominer dans un groupe C qui a longtemps été le jardin potager du jeune Giallorossi, mais qui propose cette saison à l’équipe de M. Tanrivermis une compétition du plus haut niveau. Net du chemin le plus tortueux par rapport aux habitudes, Rome défend le titre de catégorie remporté l’an dernier en dévoilant la dose habituelle de futurs talents. Surtout, Classement de la jeune Italie à la main, Fabrizio Marazzotti: un milieu de terrain qui, des parties de Trigoria, rappelle beaucoup à Lorenzo Pellegrini qui s’impose comme protagoniste avec la première équipe de Fonseca et avec le maillot de l’équipe nationale.

En haut du classement – Né à Rome en 2005, Marazzotti en est à sa sixième saison à la crèche Giallorossi, après avoir débuté au Spes Artiglio. Mauro Esposito, président du club, l’a fait remarquer à Bruno Conti: le directeur technique de Giallorossi n’avait que quelques jeux pour réaliser le tissu et les perspectives du garçon, qui rend l’heureuse intuition de la légende romaniste avec d’excellentes performances. En 2019/20, lors du premier championnat national de sa carrière, Marazzotti n’a pas perdu de temps pour montrer ses talents. Avec 10 buts saisonniers, un butin considérable pour un milieu de terrain, il a pris la tête du classement des jeunes italiens des moins de 15 ans, contribuant à sa meilleure course, engagé dans un combat à quatre avec Naples, Frosinone et Pescara. La performance en jaune et rouge n’est pas passée inaperçue même aux yeux du staff bleu: le c.t. Patrizia Panico l’a placé à titre permanent dans l’équipe nationale des moins de 15 ans, avec laquelle il est également utilisé comme milieu de terrain.

Cet objectif du drapeau … – Fabrizio est un milieu de terrain d’une grande technique, sublimé par un gaucher avec qui il parvient à mettre le ballon où il veut. De bons temps d’insertion et le sentiment du but, attesté par le double chiffre déjà atteint fin février, avant l’arrêt forcé des championnats. Ductile, capable de jouer plusieurs rôles dans la médiane et de savoir jouer même au plus près des pointes, la classe 2005 est déjà dotée d’une bonne structure physique, avec une hauteur pas loin du mètre quatre-vingt et des bandes musculaires performantes par rapport à la « âge. Cette dernière caractéristique n’alourdit cependant pas une silhouette aux longs membres, qui comporte deux domaines qui peuvent encore être améliorés d’un point de vue athlétique en accélération et surtout en endurance organique. Au niveau du personnage, Fabrizio apprend à ne pas devenir trop sombre après un mauvais jeu, suivant le tempérament de combat qui le conduit à donner le meilleur de lui-même dans les situations les plus difficiles. Un exemple avant tout: lors de Spes Artiglio, dans un match qui a vu ses moins de 12 buts contre la Roma, Marazzotti a marqué le but du drapeau à quelques minutes de la fin, puis est allé chercher le ballon net et ramenez-le au milieu de terrain pour accélérer le match. Appliqué sur les bancs d’école du lycée socio-économique “Niccolò Machiavelli”, Fabrizio marche sur la bonne voie, ce qui pourrait le conduire à être l’une des perspectives de Rome du futur