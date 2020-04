Fabrizio Romano pense que Jesse Lingard fait allusion à un départ potentiel

Le journaliste très respecté Fabrizio Romano a déclaré qu’il pensait que la star de Manchester United, Jesse Lingard, se préparait à quitter le club.

L’attaquant polyvalent a frotté les fans dans le mauvais sens récemment, simplement en raison de la durée pendant laquelle il était hors de forme.

Lingard a révélé plus tôt qu’il avait affaire à des problèmes personnels et familiaux et que, par conséquent, cela affectait ses performances.

Certains ont fait valoir qu’il avait depuis géré sa vie personnelle et pourtant sa mauvaise forme est restée, appelant à son déplacement.

Il semble que Lingard ait lui-même tenu compte de ces appels car Romano suggère que son changement de représentation est un indice potentiel vers un départ

Fabrizio Romano sur Lingard: “Je pense que lorsqu’un joueur part avec Mino Raiola, c’est parce qu’il veut changer de club.” #mulive [united stand yt] – utdreport (@utdreport) 28 avril 2020

Il est particulièrement intéressant que Romano dise cela étant donné la façon dont Paul Pogba reste représenté par Mino Raiola.

Il y a eu beaucoup de drame autour d’un départ potentiel pour le talentueux Français, mais peut-être que sa situation est un peu différente de celle de son coéquipier.

Après tout, Pogba est avec Raiola depuis des années maintenant, tandis que Lingard n’a fait le changement que cette saison après que les discussions sur une vente potentielle se soient intensifiées.

Le temps nous dira si l’Anglais restera à Old Trafford ou non la saison prochaine, mais les premiers signes ne sont pas encourageants.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.