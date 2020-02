Face au match contre Banfield, Marcelo Gallardo ne pourra pas compter sur Cristian Ferreira

L’équipe de River s’est entraînée ce samedi pour se préparer au match contre Banfield, où le millionnaire va essayer ajouter trois pour continuer au sommet de la Super League.

Une fois la formation terminée, le personnel médical du club a notifié que Cristian Ferreira a subi une entorse à la cheville droite et a été exclu pour le match contre le Drill in the Monumental.

Malgré cette situation, l’équipe n’est pas encore confirmée. Tout semble indiquer que Marcelo Gallardo répétera la lignée de cinq défenseurs, mais il n’est pas exclu que Juan Fernando Quintero part dès le départ et l’équipe se défende à quatre joueurs.

Le match se jouera ce dimanche à partir de 19h40 au stade Monumental. River devra obtenir une victoire ou un match nul pour continuer en tant que seul leader du tournoi et ne pas dépendre de Boca, qui jouera plus tard son match contre le Central Córdoba à Santiago del Estero.