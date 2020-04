Facebook viral: en Espagne, un groupe de voisins sauve un vieil homme qui s’était glissé de son balcon | NCDZ | NNDA | NNRT | VIRALES | VIDÉOS | ESPAGNE | FB | TENDANCES | USA | PERSONNES ÂGÉES | RÉSEAUX SOCIAUX | PHOTOS Hors Côté

Mis à jour le 21/04/2020 à 17h20

Pays: Espagne: localité: Fuenlabrada (Madrid). Occurrence: Un vieil homme a été libéré des griffes de la mort par ses voisins. Contexte: temps de quarantaine dus au coronavirus. Impact: sur Facebook, réseau social dans lequel cet incroyable événement a été partagé, les internautes ont célébré l’acte de solidarité de ceux qui ont aidé le grand-père.

L’histoire est comme ça. Un adulte de plus de 70 ans était sur le balcon de sa maison, on ne sait pas s’il parlait à quelqu’un ou s’il appréciait juste le paysage, quand il a soudainement glissé et est tombé à travers la clôture. Heureusement, il eut assez de réaction pour s’accrocher à la balustrade. S’il n’est pas tombé, c’est parce que sa femme et sa fille l’ont soutenu. Malheureusement, comme le montre la vidéo mise en ligne sur Facebook, peu importe leurs efforts, ils ne pouvaient pas rejoindre grand-père. Le résultat promet d’être fatal.

Cependant, les images qui sont devenues virales dans Facebook, nous montrent comment un groupe de voisins n’a pas ignoré les appels à l’aide de la famille troublée du vieil homme. Immédiatement, ils se sont organisés pour l’aider. La première chose qu’ils ont faite a été d’obtenir un matelas pour amortir une éventuelle chute. Puis l’un d’eux est monté sur le balcon d’une maison voisine pour tenter de saisir le septuagénaire. Cette action a été imitée par deux autres résidents. Cela fonctionnerait-il?

Avec patience, mais aussi avec une grande audace, les voisins ont réussi à sauver, sans aucune égratignure, l’homme de 70 ans qui vivra le reste de ses jours en les remerciant de l’avoir aidé. C’était un vrai travail d’équipe. Lorsque ces images ont été partagées dans FacebookIl ne leur a pas fallu longtemps pour devenir viral et ajouter beaucoup de commentaires.

À la fin de la vidéo, vous pouvez voir comment les autres voisins ont applaudi le geste héroïque de ceux qui n’étaient pas indifférents aux besoins du vieil homme. Au contraire, ils ont risqué leur propre vie pour le sauver d’une mort certaine. Sur les réseaux sociaux, comme Facebook, les utilisateurs ont également reconnu le courage et la solidarité de ces “héros sans capes”.

