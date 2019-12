Facebook viral | Il a fait semblant d'être footballeur, a trompé 4 équipes cette année et s'est retrouvé derrière les barreaux | Bernio Jordan Enzo Verhagen | FB | Face Off Side

Bernio Jordan Enzo Verhagen, un Néerlandais de 25 ans, a réussi à être embauché par jusqu'à quatre clubs de football cette année sans être footballeur et ni joué une seule minute dans aucun d'entre eux. Comment y est-il parvenu? Son histoire dans le monde du football a traversé les frontières et comprend un enchevêtrement de mensonges, des enlèvements et même une évasion policière. L'histoire particulière est viral parmi les utilisateurs de Facebook .

Selon le portail VICE Pays-Bas, Verhagen, né au Suriname, c'est un ailier droit qui a été formé dans la jeunesse du club néerlandais Willem II. Son pèlerinage à l'étranger a commencé en 2019, quand il a signé pour le FC Dinamo-Auto Tiraspol, un club de Transnistrie, un territoire séparatiste de la Moldavie qui a déclaré son indépendance en 1990, mais là, il n'a jamais fait ses débuts avec l'équipe et peu de temps après, il est retourné dans sa patrie.

Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute, Bernio a ensuite signé pour Cape Town City FC du Première division d'Afrique du Sud. En juillet, il a publié sur son compte Instagram une image de sa présentation et une autre portant sa nouvelle chemise. Étonnamment, il n'a pas non plus joué une seule fois avec ces onze et trente jours plus tard, il a été embauché par un nouveau club de football: l'Audax Italiano de Chile.

Son transfert inattendu était une nouvelle dans le pays sud-américain, où il a été annoncé que proviendrait de "test" et comme «Produit des relations internationales» de cette équipe. Encore une fois on ne l'a jamais vu marcher sur l'herbe et, début novembre, l'équipe danoise de football Viborg FF, première division et championne de la Coupe du Danemark en 2000, a annoncé avec tambours et cymbales la signature de Verhagen.

La photo que le FC DINAMO a mise en ligne pour la présentation de Verhagen.

Déjà en Europe, et juste avant que le Viborg ne le présente comme sa location, le Suriname s'est entretenu avec le journal chilien La Tercera, où il a déclaré que il avait quitté l'Audax pour insultes racistes sur le campus. D'autre part, les médias ont affirmé que Verhagen avait voyagé avec un Chilien qui était sa petite amie et qu'elle l'avait dénoncé pour maltraitance physique et a dit qu'elle a été kidnappée au Danemark La plainte l'a mis sous les projecteurs et des doutes ont commencé quant à savoir s'il était vraiment un footballeur.

Cependant, Viborg savait qu'ils avaient été arnaqués, et après qu'une enquête a révélé que le footballeur présumé avait utilisé des courriels frauduleux et de faux documents pour faire croire qu'il était représenté par Stellar Group, un important consultant sportif qui a géré la carrière d'importants footballeurs tels que Welsh Gareth Bale. De plus, il y avait précédemment simulé être un joueur de deux clubs Danois, et qu'après avoir été consulté, ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucune idée de qui était Verhagen.

Le 26 novembre, Viborg FF a annoncé la résiliation de son contrat avec Bernio Verhagen et, un jour plus tard, cette a été arrêté par la police au Danemark pour les crimes d'agression et de vol qualifié de plusieurs personnes, dont leur partenaire chilien. Il a également été accusé de fraude le 3 décembre.

Cependant, son histoire compliquée ne s'arrête pas là. Le 16 décembre, alors qu'il était transféré dans une prison, s'est enfui des autorités Ils l'ont gardé. Enfin, il a été repris à l'aube le lendemain. Mais aurait la détention provisoire jusqu'à fin janvier, sa tentative d'évasion pourrait coûter jusqu'à trois ans derrière les barreaux, ont affirmé les médias locaux.