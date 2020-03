Facebook viral | Le chiot du refuge sourit d’une oreille à l’autre pour être adopté et parvient à trouver un foyer | États-Unis | USA | USA | Histoires | Tendance | Réseaux sociaux | Curiosités | Animaux domestiques | Chiens | Vidéo hors face

Mis à jour le 03/05/2020 à 00:10

Ce levrette La race Labrador retriever n’a aucun scrupule à montrer son charme lorsque l’occasion le justifie. Il y a quelques jours, «Burreaux» est devenu une sensation viral dans Facebook après le refuge qui l’a hébergé a partagé un vidéo dans lequel il est vu souriant d’une oreille à l’autre lorsque quelqu’un a commencé à lui parler.

Le matériel montre le chien noir – qui est actuellement sous la garde du refuge de la Humane Society of Northwest Louisiana, à États Unis– assis dans sa cage et montrant son adorable sourire aux visiteurs qui sont venus à sa rencontre et au reste de les chiens.

“‘Burreaux’ implore l’attention … Oh et ce petit smiley a encore besoin d’une maison”, a écrit le refuge dans la description de la vidéo viral de Facebook, qui cumule jusqu’à présent plus de 402 000 vues et encourage les internautes à visiter leur site Web pour demander une demande d’adoption.

Sarrah Walton, un volontaire de la Humane Society, a déclaré au portail animalier The Dodo que cette levrette Il aime «être joliment parlé». “Chaque fois qu’il entend de belles choses … il commence à sourire comme ça comme s’il voulait dire qu’ils s’approchaient pour le caresser et l’aimer”, a-t-il ajouté à propos de la qualité curieuse de l’animal.

Selon Walton, le Labrador a été sauvé d’un chenil alors qu’il avait à peine 8 semaines avec deux autres chiots nommés de Joe ‘et’ O ‘. La volontaire a ajouté que toute la litière à laquelle elle appartient est “amicale, douce et qu’ils aiment vraiment jouer”. “Burreaux” et sa sœur ont commencé à apprendre à apporter des objets “, a-t-il expliqué.

Le gardien de levrette Il a dit que lorsque Courtney Wingate, directeur du refuge, a remarqué le sourire adorable de l’animal, il a eu l’idée de l’enregistrer et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux comme Facebook pour encourager les gens à l’adopter, en concluant que le chien avait tellement envie d’une maison qu’il “continuait de sourire” pour accomplir sa mission.

Et bien, son sourire lui a valu une maison après que sa vidéo soit devenue virale. A travers sa page de Facebook, l’auberge a confirmé que «Burreax» avait été adopté, partageant également une liste de 39 autres les chiens Ils ont obtenu un logement grâce au grand nombre d’intervenants qu’ils ont reçus dans leurs installations.

