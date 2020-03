Facebook viral | Mère apprend à son bébé à dire “maman”, et son chien a étonné tout le monde en disant ceci | Vidéo | Photos | États-Unis | USA | USA | FB | Visage | Chiens | Les animaux | Animaux hors-jeu

Mis à jour le 27/03/2020 à 05h00

Vidéos de bébé et les chiens Ce sont eux qui se démarquent le plus sur Internet et qui deviennent un succès. Un exemple de cela est quand une mère a voulu “soudoyer” son bébé en lui faisant dire “maman”, mais son animal de compagnie a agi rapidement et “a prononcé” le mot en question avec ses aboiements. Le résultat épique a été filmé et tourné viral dans Facebook.

Ce n’est pas un secret que les chiens sont des animaux spéciaux, mais dans ce cas, le berger australien nommé «Patch» a volé les applaudissements avec son acte particulier fait dans le salon de la maison qu’il partage avec la famille Diaz-Giovonini en Utah, États Unis. Il y a quatre ans, le petit Sam, âgé de seulement neuf mois, apprenait à marcher et à parler.

Le vidéo viral de Facebook Cela commence avec Andrea assise sur un canapé en train de manger quelque chose devant son bébé et ‘Patch’, qui ne la quitte pas des yeux. Bien que le petit ne soit pas intéressé à essayer le plat susmentionné, sa mère voulait l’utiliser comme appât pour dire “maman”, un mot qu’elle a répété à plus d’une occasion pour que le bébé l’imite, mais ne s’attendait pas à ce que celui qui lui plaise soit le chien.

“Maman, maman, maman!”le protagoniste poilu de la vidéo a dit maintes et maintes fois viral de Facebook attendant que la femme remplisse sa part du marché et l’invite à manger ce qu’elle a mangé avec plaisir. Andrea a éclaté de rire et, quand Sam s’est rendu compte de ce qui se passait, il ne voulait pas que son “frère de chien” lui vole son attention et il le met de côté pour qu’il quitte le tableau.

Dans Facebook la vidéo est devenue un phénomène viral, au point que, à ce jour, il est partagé par de nouveaux amoureux des animaux qui viennent de le découvrir malgré avoir été initialement publié dans YouTube, où il accumule plus de 13,8 millions de reproductions et des centaines de commentaires de personnes qui ne peuvent pas croire avoir été témoins des premiers mots d’un chien.

VIDÉO RECOMMANDÉE

#YoMeQuedoEnCasa: les joueurs de l’Université en quarantaine partagent les messages de leur domicile

Je reste à la maison: les joueurs universitaires en quarantaine partagent des messages de leur domicile

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ