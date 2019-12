Facebook viral | Passenger donne son siège en première classe à Granny en vol transatlantique | États-Unis | USA | New York | Royaume-Uni | Londres | FB | Visage | Photos | Hors-jeu

Une hôtesse de l'air a partagé une histoire émouvante sur la façon dont un jeune homme a réalisé le rêve d'une vieille femme en donnant son siège en première classe. Leah Army, qui travaille pour la compagnie aérienne Virgin Atlantic, a utilisé son Facebook pour raconter ce qui s'est passé et a publié plusieurs photos du moment inoubliable vécu par la femme de 88 ans lors de son vol de New York à Londres

"Sur les centaines de vols sur lesquels j'ai voyagé, j'ai eu l'honneur de rencontrer des athlètes professionnels, des mannequins et des stars d'Hollywood mais laissez-moi vous parler de mes deux passagers préférés jusqu'à présent!", A écrit Amy avant de présenter à Jack et Violet, les protagonistes de cette sensationnelle histoire de Facebook.

Selon le journal New Zealand Herald, le jeune homme et l'octogénaire se sont liés d'une amitié improbable en attendant leur avion au terminal de l'aéroport. Violet, une infirmière à la retraite de New York, se rendait à Londres pour rendre visite à sa fille tandis que Jack rentrait chez lui dans la capitale anglaise après des vacances en famille dans la «Big Apple».

Comme l’a expliqué l’agent de bord dans sa publication de Facebook«Jack et sa famille avaient acheté des billets dans la première maison pour leur vol aller, mais quand il est monté à bord, Jack s'est rendu à l'endroit où se trouvait Violet et a échangé des sièges avec elle. Il s'est assis dans la rangée près des salles de bain en classe économique et n'a rien dit pour le reste du vol. »

"Sans faire de problèmes ni attirer l'attention, il l'a fait littéralement pour la gentillesse de son propre cœur et sans que personne ne le demande", a déclaré Amy, qui a expliqué que Violet se rend parfois au Royaume-Uni pour rendre visite à sa fille qui y travaille, mais qui n'a pas pu le faire depuis un certain temps en raison d'une opération de genou.

"Son rêve était toujours de s'asseoir à l'avant de l'avion et Jack l'a réalisé", a déclaré l'hôtesse de l'air, dont les photographies de Violet profitant du confort de la classe Executive pendant les sept heures de vol ont provoqué un émoi parmi les utilisateurs de Facebook du monde entier.

«Ils auraient vu son visage quand je l'ai mise dans son lit après le dîner. Elle a dit que sa fille n'allait pas le croire et qu'elle voulait un «selfie» comme preuve, mais qu'elle n'avait ni téléphone ni adresse e-mail », a terminé son post Amy, qui a eu la gentillesse de prendre des photos et de partager l'histoire qui Il est rapidement devenu viral.