Facebook viral | Une femme a surpris son partenaire et son chien dans une attitude jamais vue auparavant | États-Unis | USA | USA | Chien Pitbull américain | Chiens | Animaux domestiques | Les animaux | Vidéo | Photos | Tendances | Animaux domestiques | Vidéos de chiens | Vidéo virale Off Side

Une histoire qui volera plus qu’une larme et un ou un autre sourire. Une femme de États Unis Il a partagé le moment mémorable avec son fiancé d’alors et «Lady», la levrette Pitbull race qu’il a adopté dans un refuge, le même qui a suscité toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux comme Facebook.

Jen Anderson du Minnesota a dit que tout a commencé quand La mère de “Lady” s’est retrouvée dans ce même refuge quand elle était enceinte et a été rapidement secourue avant d’avoir ses petits.

Mais il ne fallut pas longtemps avant que «Lady» soit adoptée et quand elle n’avait que 9 semaines, elle a rencontré la famille dont elle allait tomber follement amoureuse. “Si ce n’est pas près de toi, alors c’est au dessus de toi”, a ajouté son propriétaire au portail animalier Le dodo.

“Elle est très aimante, accommodante, aime les caresses et vous donne de nombreux bisous pleins de broche!”a ajouté Anderson, qu’elle et son fiancé d’alors aiment beaucoup «Lady» et leurs autres les chiens, trouvant toujours les moyens les plus adorables de le lui prouver.

La vidéo qui est devenue une tendance Facebook a été enregistré Quand Anderson, qui s’apprêtait à faire du shopping avec son fiancé, il a entendu quelqu’un chanter dans l’une des pièces de sa maison.

Cependant, ce fut une grande surprise de découvrir que son partenaire offrait une sorte de sérénade à «Lady». «J’ai sorti mon téléphone, j’ai commencé à enregistrer et je me suis dirigé vers le fond de la salle. J’ai même été sur la pointe des pieds! »at-il ajouté.

Pour capturer le moment adorable sans que personne ne le remarque, Anderson s’est glissé pour regarder par la porte et son cœur a fondu quand il a vu son fiancé chanter à ca Lady ’, qui gardait les yeux sur elle.

Ni ‘Lady’ ni le partenaire de l’auteur de la vidéo virale de Facebook Il s’est rendu compte qu’ils étaient enregistrés, il a donc pu enregistrer la scène entière. Après avoir terminé, elle s’éloigna de nouveau et se sentit chanceuse d’avoir été témoin de ce moment tendre.

“Elle adorait chaque instant. J’étais juste au bon endroit au bon moment et j’ai enregistré ce moment émouvant, c’est pourquoi je suis tombé amoureux de lui en premier lieu et “Lady” ressent clairement la même chose que moi. “Anderson a terminé.

Les images adorables mettant en vedette l’homme et son “arrogant” n’ont pas tardé à devenir une tendance dans Facebook, déclenchant toutes sortes de réactions et de commentaires des amoureux des animaux.

Vous voulez en savoir un peu plus sur les pit-bulls?

L’American Pit Bull Terrier est une race de chien, originaire de États Unis et descendant du Bull et du Terrier, un mélange entre le vieux bouledogue et le terrier. Leur espérance de vie est de 8 à 15 ans. C’est un chien considéré comme potentiellement dangereux en raison de ses caractéristiques physiques. Apprenez un peu plus sur ce groupe de chiens.

