Facebook | VIRAL | Une femme a trouvé une maison abandonnée et a pleuré, impuissante, lorsqu’elle a vu ce qu’il y avait à l’intérieur | FB | Visage | Réseaux sociaux | Tendances | Les animaux | Animaux domestiques | Mexique | États-Unis | USA | USA Off Side

Sans aucun doute, cette histoire vous fera pleurer. Une femme conduisait tranquillement sur les routes de Watsonville, en Californie, États Unis, quand tout à coup son chemin a été ralenti quand il a vu une petite maison abandonnée au bord de la route. Après avoir arrêté sa voiture, il s’est approché de l’objet et quand il a vu ce qu’il y avait à l’intérieur, il n’a pas pu contenir ses larmes.

Selon la page du refuge pour animaux du comté de Santa Cruz à FacebookLe conducteur est tombé en larmes en confirmant qu’à l’intérieur de la petite maison il y avait un pit-bull effrayé qui n’a pas cessé de trembler. Le chien a été transféré dans un établissement pour être nourri, baigné et recevoir les soins médicaux nécessaires.

Plus tard, on a appris que l’animal avait 9 ans et qu’il avait une puce qui a amené les autorités à son ancien maître, un homme qui vivait à Watsonville et qui a prétendu l’avoir laissé aux soins d’une autre personne après être devenu sans-abri.

C’est alors que les autorités convoquèrent Ruben Guerrero, sujet qui avait laissé le chiot tranquille et qui était accusé d’abandon volontaire d’un animal, une violation qui viole le code pénal de l’état de Californie.

Il a été dévoilé Facebook que le chien, appelé Cailloux, a pu récupérer grâce aux soins du refuge.

Avec l’animal déjà guéri et en bon état, la recherche d’une famille qui l’a reçu et était prête à offrir l’affection que mérite le petit quadrupède a commencé.

