Facebook viral | Une fille déguisée en ange pour des œuvres de Noël vole la vedette avec ses occurrences uniques | États-Unis | USA | FB | Visage | Vidéos hors-jeu

Mis à jour le 24/12/2019 à 17:41

Pendant la saison de Noël, il y a toutes sortes d'activités pour tout le monde. Seul ou en famille, vous pouvez toujours assister à l'un des nombreux travaux qui sont réalisés chaque année dans les écoles, les églises ou les centres communautaires pour vous laisser emporter par l'esprit de Noël.

Et si le spectacle implique des enfants, alors le plaisir est assuré à 100% car on ne sait jamais ce qui les attend comme ce fut le cas d'une mère qui a été témoin des événements de sa petite fille qui, au milieu d'un performance de NoëlIl a montré que la danse était son truc.

La scène entière a été filmée et tournée viral dès qu'il a été partagé Facebook, où les utilisateurs ont souligné que les étapes de la jeune fille déguisée en ange – vêtue d'une robe blanche avec des collants rouges et une aura – étaient dignes d'être montrées dans un concours de danse mais pas tellement dans une pièce de Noël.

Le plus drôle, c'est que la petite fille bouge frénétiquement dans le couloir bien qu'en arrière-plan une mélodie lente se fasse entendre. Et c'est que pour elle, et probablement pour les autres enfants qui l'accompagnaient, elle se moquait que ses mouvements soient hors de rythme et même encouragée à montrer d'autres pas plus audacieux.

Avec la chanson toujours en cours, le petit protagoniste de la vidéo viral de Facebook Il commença à bouger ses épaules et fit une sorte de phonomie tandis que ses pieds bougeaient comme s'ils avaient une vie à eux. Les autres enfants ont fait comme si rien de tel ne s'était passé et ont poursuivi le travail comme prévu.

Jusqu'à présent, la vidéo virale a accumulé plus de 60 000 reproductions et plus de 25 000 commentaires en Facebook, où un grand nombre d'utilisateurs ont convenu que le comportement curieux de la jeune fille la rendait digne de son propre spectacle de Noël en raison de ses talents de danseuse.