Facebook | VIRAL | Une fille refuse de résoudre un problème de mathématiques lors d’un examen car elle le considère offensant | Photos virales | FB | Visage | Réseaux sociaux | Tendances | États-Unis | USA | USA Off Side

Mis à jour le 21/03/2020 à 08:29

Cela a généré beaucoup de bruit Facebook. Un étudiant de dix ans est devenu le protagoniste d’une histoire virale dans le réseau social après avoir appris qu’il refusait de résoudre un problème mathématique lors d’un examen, le jugeant offensant. Des utilisateurs de différentes parties du monde (comme États Unis, Mexique, Espagne, etc.) a soutenu sa décision.

Naomi Pacheco, la mère du mineur, a publié les photos qui montrent la situation décrite ci-dessus. Son message a suscité des milliers de réactions d’utilisateurs, devenant rapidement viral.

Il s’avère que la fille a refusé de résoudre le problème parce qu’elle pensait que la question d’un problème mathématique était trop offensante pour les femmes et pour les gens en général. “Quoi! C’est offensant. Désolé, je ne vais pas résoudre ce problème, ce n’est pas bon”, a écrit le mineur, comme nous pouvons le voir sur l’une des images publiées dans Facebook.

Que disait la question elle-même? Car l’enseignant a séparé un tableau en quatre parties et a fait l’énoncé du problème suivant: «Le tableau de droite montre le poids de trois élèves de quatrième année. Combien est plus lourde Isabel que l’élève plus légère? ».

Cette écriture a rendu le mineur offensé. “Je ne veux pas être impoli, mais je ne pense pas que le problème mathématique était très bon parce que c’est poids des gens. De plus, la raison pour laquelle je ne voulais pas répondre est parce que je ne pense pas que ce soit bon », a-t-il déclaré.

L’histoire de la jeune fille est rapidement devenue virale, étant très commentée Facebook. Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui est arrivé à l’enseignant ou à l’école du petit, mais cette réponse a été prise comme exemple par de nombreux utilisateurs qui n’ont pas hésité à manifester leur soutien.

