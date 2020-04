Facebook viral | Une mère de Los Angeles dénonce une fausse annonce affirmant que sa famille est “morte” d’un coronavirus | États-Unis | USA | USA | FB | Visage | Vidéo | Tendances | Tendances hors-jeu

Mis à jour le 20/04/2020 à 00:25

Pouvez-vous imaginer l’ouverture Facebook un jour et découvrir qu’une photo de vous annonce quelque chose d’atroces et complètement faux? C’est précisément ce qui est arrivé à une mère de États Unis, qui a rapporté qu’une entreprise avait utilisé une photographie de sa famille pour faire une publicité affirmant que presque tous ceux qui y étaient apparus étaient morts en raison de la pandémie de coronavirus, quelque chose de totalement faux.

Sara Ancich a déclaré qu’une photo professionnelle que sa famille avait prise pour sa carte de Noël il y a huit ans s’était terminée en une publicité pour Facebook la vente de masques FilterMax, où la société a affirmé que tous, à l’exception du plus jeune de leurs enfants, étaient décédés après avoir contracté le coronavirus dans une activité ecclésiastique.

“Qui aurait l’audace de choisir clairement une famille au hasard et d’écrire qu’ils sont tous morts?”Dit Ancich. «C’est quelque chose qui préoccupe tout le monde et dans les actualités en raison de la rapidité avec laquelle cela prend des vies. De toute évidence, cela pourrait être vrai pour les gens. “la femme a ajouté à KFVS, une station de télévision affiliée à CBS.

FilterMax a également affirmé dans son annonce – qu’il présentait un adolescent, faussement décrit comme le seul survivant de la famille Ancich – que C’est le respirateur le plus efficace sur le marché et il a l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), mais ce ne serait pas vrai.

«Je suis également curieux de voir le mineur dans la vidéo. Qu’est-ce que cela a à voir avec tout cela? Sait-il qu’il y apparaît? “a ajouté Ancich, qui pendant des jours a reçu de nombreux messages de Facebook des membres de la famille et des amis concernés, qui voulaient s’assurer que cette histoire n’était pas vraie.

La femme a déclaré qu’elle avait essayé de signaler la vidéo via Facebook, mais qu’elle continuait à apparaître sur son mur. Bien qu’il ait indiqué qu’il n’avait pas publié la photo sur les réseaux sociaux depuis des années, Une recherche Google inversée de l’image a révélé que l’instantané apparaît sur plusieurs tableaux Pinterest d’exemples de portraits de famille.

“C’était troublant. Je me sentais violée. Je ne sais pas comment j’aurais pu empêcher cela ou l’aurais fait »a ajouté la mère de famille inquiète de l’annonce, qui Facebook s’est déjà retiré – malgré le fait qu’il existe en plusieurs versions – et a pris “Les mesures pertinentes pour empêcher les gens de le partager”.

De plus, en tant que mesure pour punir les entreprises similaires à celle qui a fait l’annonce de profiter en profitant de la peur des gens pendant la pandémie, elle a restreint toutes les publicités concernant le gel d’alcool, les masques faciaux, les lingettes humides et les tests rapides à éliminer. coronavirus.

Coronavirus au Pérou: protocole de désinfection à l’arrivée à la maison

