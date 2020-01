Facundo Mura, cité par Bocha Batista à l’équipe nationale U23

Il sélectionné Argentine Sub 23 derniers détails face Pré-olympique qui commencera le 18 janvier à La Colombie et qui accordera deux places pour Jeux olympiques de Tokyo 2020

Ce vendredi, Fernando Batista a ajouté un nouveau convoqué. Il s’agit de Facundo Mura, côté droit de Étudiants, selon le club lui-même.

Le défenseur de 20 ans du “Pincha” est suivi par Marcelo Gallardo pour l’avenir de Rivière. Cela arrivera-t-il un jour.

Pour l’instant, nous passons en revue les 23 cités par “Bocha” Batista:

ARCHERS: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) et Joaquín Blázquez (Valence).

DÉFENSEURS: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Jrs), Facundo Medina (ateliers), Nazareno Colombo (étudiants LP), Facundo Mura (étudiants LP), Claudio Bravo (Banfield) et Matías Nani (Central Córdoba).

MID-CAMPISTAS: Fausto Vera (Argentinos), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca), Gastón Togni (Indépendant) et Agustín Urzi (Banfield).

AVANT: Julián Alvarez (rivière), Nahuel Bustos (ateliers), Adolfo Gaich (San Lorenzo) et Valentín Castellanos (New York).