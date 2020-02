Faggiano: «Composé de tout pour ne pas nous infliger de pénalité contre la Lazio et Inzaghi …» | Serie A

Parme n’est pas là et la controverse éclate. Stavola est le réalisateur Daniele Faggiano qui, sur Radio Marte, attaque le VAR, et pousse Simone Inzaghi avec force: “Je suis très d’accord avec D’Aversa, qui était également très calme dans la réaction d’après-match. Bergomi et Di Canio a dit que le penalty était là pour nous, mais je ne l’ai pas contre la Lazio, je ne vois pas les couleurs des maillots. Simone Inzaghi après le match, par exemple, a dit ce qu’ils avaient dit ou suggéré …». Pas une, mais deux pénalités pour Parme: «J’ai vu les images et aussi Di Canio dans la soirée à Sky Sport, sur le contact présumé Darmian-Correa, a déclaré que ce n’était pas une pénalité parce que le joueur avait mal botté. Il y a cependant eu un penalty sur Bruno Alves: clair, car le joueur de la Lazio ne voit même pas le ballon. Et on me dit qu’ils ont tiré … Alors pour les épisodes ce n’est pas la faute des arbitres, c’est qu’on est confus, on est et eux aussi car le protocole depuis le début de l’année a changé plus d’une fois. Sans nous donner la rigueur (rires, ndlr), nous avons tout inventé. “

LA PEINE SUR CORNELIUS – Faggiano continue: “Est-ce que ces erreurs que l’arbitre aurait pu aller revoir au Var et peut-être, restent de la même décision” – et la faute de Cornelius sur Acerbi? – «S’il est vrai qu’il y a eu la faute de Cornelius, pourquoi ne l’ont-ils pas sifflé avant? (en réalité, l’arbitre siffle immédiatement et sanctionne la Lazio en indiquant Acerbi et Cornelius ed.) Il suffisait de ne voir que le maillot. Mais l’erreur arrive à tout le monde. J’essaie d’être toujours positif et à mon avis, au final, tout est équilibré. Parce qu’alors chacun de nous pense toujours quand il est défavorisé et jamais (rires) quand il est favorisé. J’adore Acerbi mais par exemple dimanche il y a eu une pénalité et un avertissement, et il se méfiait … “.