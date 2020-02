Faiano-Buccino 0-0, égal aux filets blancs entre biancoverdi et rossoneri

Un point à prendre pour faiano et Buccino Volcei avant le vingt-quatrième jour. “Un seul” point pour Faiano, qui a perdu deux pénalités en première mi-temps, avec l’équipe de Turco qui n’a pas réussi à clore les essais en seconde période avec l’avantage de deux hommes sur l’adversaire.

Comme d’habitude, l’équipe à domicile construit mais ne peut pas capitaliser sur les chances qu’elle avait, de l’autre côté le Buccino n’apparaissait pas comme d’habitude des dernières sorties: l’équipe de Pietropinto a créé très peu de maux de tête à Amabile, sinon sur les boules inactives . Biancoverdi en pleine urgence: en plus des absents Pepe et Maisto par disqualification, à la dernière minute Martinangelo perd également à cause de problèmes de genou.

Le milieu de terrain est composé de Erra Luigi, Piscopo et Russomando, tandis qu’en défense l’aile gauche est confiée à Lenci, Biancardi retournant pour faire équipe avec Di Giacomo. Buccino qui apparaît sur le terrain avec Troiano, Campione et l’attaquant de la médaille argentine, en défense de l’ex-tour Ietto avec Ola. En arrivant au compte rendu du match, trente secondes suffisent à Coiro pour se rendre dangereux, qui tente la droite depuis une bonne position, Parchemin para déviant en corner.

A 10 ‘le Buccino tente de grimper avec le numéro 5 Ietto qui en acrobatie tire sur le côté sur passes décisives depuis la droite. A 21 ‘Lenci se rend dangereux avec un superbe tir de l’extérieur, Parchment bloque la balle. Après quatre minutes, Coiro soutient à droite pour Rapolo, le numéro 7 tente le tir, sauve le gardien visiteur. A la 26 ‘Contre-attaque de Faiano, Lenci ouvre pour Giordano qui pénètre dans le secteur et est déposé par Ietto, l’arbitre indique la tache sans hésitation.

Rapolo amène le ballon sur le mauvais tir des onze mètres en mettant le ballon à droite du gardien de but. Après une demi-heure plusieurs tentatives du Buccino sur le coup de pied placé, Troiano tente notamment avec Amabile toujours prêt entre les poteaux. A 38 ‘un autre coup de pied de pénalité pour Faiano: Giordano entre dans la surface et est contré par le numéro 2 des Rossoneri Di Domenico. Rapolo est signalé sur le ballon et cette fois il est hypnotisé par Parchment, un tir rejeté du pied par le gardien de but visiteur.

À 42 ‘de médaille, il a rapidement gagné le chemin des vestiaires grâce à une main tendue sur Ruggiero, un rouge direct pour lui. Il entre dans les vestiaires après deux récupérations. En seconde période, le dangereux Buccino à 10 ‘avec Campione, en bonne position, gaspille tout en tirant sur le côté. Après dix minutes, les invités restent à neuf: Troiano est expulsé après avoir corrigé le deuxième carton jaune pour une faute sur Biancardi.

A la 25e minute, Rapolo d’abord, puis Giordano, tous deux d’excellentes positions, sont incapables de dépasser le gardien visiteur. À la 38e minute, Coiro tente avec une première volée, sur la trajectoire le ballon rencontre les jambes de Giordano qui sauvent le Buccino. Peu après la suggestion de Ruggiero depuis la droite, la tête de Rapolo au centre, Parchment nie toujours la joie de l’attaquant blanc-vert.

C’est la dernière émotion du match: l’équipe de Turco se mange les mains pour ne pas avoir profité de l’occasion pour ramener les trois points contre un Buccino écaillé et pas au mieux Buccino sur le terrain de Pontecagnano.

Commissaire: Francesco Lanzetta