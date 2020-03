Faiano-Palmese 1-0, les Rossoneri perdent l’occasion de se rapprocher du sommet

Succès important pour le faiano que dans les murs amicaux bat le deuxième au classement Palmese. Une victoire de groupe importante pour les hommes de Turco qui rachètent ainsi les derniers numéros incolores.

Bien que ce ne soit pas un jeu passionnant pour les deux, les habitants de Faiano ont mis en place un esprit de sacrifice et d’abnégation et avec la bonne concentration, ils ont rapporté trois points lourds en termes de sécurité.

Monsieur Turco laisse Rapolo hors des onze initiaux, optant pour une façon de jouer différente de la normale: Biancardi, Di Giacomo et Lenci en défense, Ruggiero et Martinangelo se fluidifiant sur les flancs, au milieu de terrain Russomando, Piscopo et Pepe et en avant la paire d l’attaque a été formée par Coiro et Giordano. En revanche, Sanchez doit se passer du Mascolo blessé et du Prevete disqualifié et garder Ciccone et Cioffi Angelo sur le banc.

Une attitude prudente qui saute complètement en seconde partie de match: les Rossoneri, en effet, clôtureront le match avec quatre attaquants. Dix premières minutes d’étude pour les deux équipes: tentatives timides pour les deux équipes, un match qui stagne au milieu de terrain. A 15 ‘l’équipe locale passe: le report d’Amabile, le ballon arrive à Giordano qui l’apprivoise sur le trocart, avance et décharge la droite qui finit derrière Santangelo dans le coin le plus éloigné.

La joie explose avec tous les joueurs verts et blancs se serrant sur le banc. A 22 ‘Coup franc du trocart de Pepe, sur le bord de la zone au large de Biancardi, le ballon qui finit dans les bras de Santangelo. À 40 ‘, le tir de Cardone à la hauteur de la petite zone, faible conclusion facile pour Amabile. Dans la seconde moitié, il est difficile de voir de bons schémas de jeu. Les deux entraîneurs jouent aux échecs, attendant presque un coup ou un coup de génie individuel sur le terrain qui n’arrive pas.

Sanchez a aligné Ciccone, Cioffi qui, avec Aracri et Cozzolino, a tenté de saper l’excellente défense blanc-vert. A 35 ‘dangereux Faiano, centre de Martinangelo depuis la gauche qui finit sur les pieds de Piscopo, tiré depuis une bonne position dévié par le gardien de Rossoneri avec ses pieds.

A 45 ‘Di Giacomo tente de loin, sur penalty, d’inquiéter Cibelli, le ballon vole très peu au dessus du centre et finit. En pleine récupération de la faute tactique de Rapolo sur Ciccone qui commençait la contre-attaque, pour Rompianesi di Modena il y a les extrêmes pour un rouge direct. Giordano du banc proteste à la défense de son coéquipier et obtient à son tour le rouge.

Commissaire: Francesco Lanzetta