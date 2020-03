Faire face à l’héritage de Lorenzo Sanz

C’est 1998. C’est Amsterdam. Le score est de 1-0 et il y a une boule dans la gorge de Lorenzo Sanz.

Il est dans la boîte des dignitaires de l’Amsterdam Arena, entouré de représentants de l’UEFA, de la Juventus et de toute personne importante ayant un intérêt passager pour le football qui se trouvait à proximité de la capitale néerlandaise. Bien qu’il détienne le titre élevé du président du Real Madrid, ce qu’il ressent sûrement à travers cette boule dans la gorge est quelque chose à quoi tout Madridista peut se rapporter. Ce sont les gitters, le genre de nerfs que vous essayez d’avaler tout au long des matchs cruciaux, mais ils sont impossibles à cacher. Ils font trembler, ils rendent irritables, ils ont fait partir Lorenzo Sanz.

32 ans d’attente. Sanz avait 14 ans lorsqu’il a vu le Real Madrid soulever sa deuxième Coupe d’Europe des tribunes du Santiago Bernabeu et faisait sans aucun doute partie des milliers de célébrations du sixième triomphe de Los Blancos neuf ans plus tard. Depuis lors, il avait regardé le club comme un socio, un membre du conseil d’administration, un vice-président et un président attendant et rêvant de ce moment précis et quand il est arrivé, il a passé les dernières minutes cruciales à parcourir les coins les plus reculés du stade, en attendant le coup de grâce du coup de sifflet final quand il est sorti pour célébrer la très attendue La Septima.

Une si belle photo. Lorenzo Sanz, tenant le trophée de la Ligue des champions, sur les épaules de Clarence Seedorf et de son fils Fernando. Je ne saurais trop insister sur le fait que la Séptima en 1998 a été une grosse affaire pour le Real Madrid après 32 ans. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/JlPp9qgE3Q

– Alex Kirkland (@alexkirkland) 21 mars 2020

Pleurant de joie, il a déclaré aux médias: «Je peux mourir paisiblement maintenant. Lundi, j’ai dit au roi que j’apporterais la coupe au palais. » Apporter le trophée, que les gens «l’avaient vraiment, vraiment vécu» selon son fils, à travers les rues de Madrid était sans aucun doute le point culminant d’un mandat compliqué et en montagnes russes. Travailleur de la construction de métier, Sanz a rejoint le conseil d’administration du Real Madrid en 1985, il était vice-président de Ramon Mendoza et a accédé à son emploi de rêve lorsque Mendoza a démissionné en 1995.

Que ce soit un travail de rêve ou non, la perspective de reprendre le Real Madrid en 95 n’était pas agréable. Près de trois décennies de sécheresse européenne ont fait des ravages avec la fermeture de l’AC Milan dans l’un des records du Real Madrid en 1994. Chez nous, les jours de la Quinta étaient un souvenir lointain. Barcelone avait remporté quatre de suite, dépassant Madrid lors de la dernière journée de deux de ces succès. Ils avaient même remporté une Ligue des champions après des décennies d’échec, tandis que le Real Madrid n’a même pas réussi à se qualifier, ayant besoin de trois saisons pour faire sa première apparition en phase de groupes dans la Coupe d’Europe rebaptisée.

En adoptant une approche pratique dans les transferts, il ne fait aucun doute que Sanz a joué un rôle clé dans la relance du Real Madrid sur le terrain, ramenant le titre de champion et La Septima à Madrid. Il a supervisé des montagnes russes de gestion, en partie à cause de ses propres griefs, mais le fait qu’il ait finalement fait confiance à Vicente Del Bosque avec les règnes a directement conduit à l’une des époques les plus réussies du club, bien que Sanz n’était pas en charge de voir tout cela. Il possède le caractère, les trophées et l’histoire pour être une figure légendaire de l’histoire du Real Madrid, cependant, pas différent de la raison pour laquelle il a perdu les élections de 2000 contre Florentino Perez, il y a une grande tache dans l’héritage de Sanz au club.

Monté sur le trône, Sanz a hérité d’une histoire de fiancés délicats. Bernabeu a souvent passé du temps au club à marcher sur la corde raide de la sécurité financière et le prédécesseur de Sanz avait démissionné, ayant des dettes cachées pouvant atteindre 72 millions d’euros. Les années 1990 ont vu les poules rentrer à la maison alors que la santé financière du club commençait à décliner et Sanz était l’homme pris au milieu. C’est ici que Sanz a commis son péché cardinal, face à une pourriture toujours croissante au sein du club, il a choisi de cacher les dettes des membres du club, un geste qui aurait pu leur enlever la propriété du club si les fiancés de Madrid avaient été sondés par les autorités compétentes. .

Lorsque Florentino Perez s’est levé et a défié Sanz sur la question, son règne a pris fin et malgré deux autres élections, Sanz n’a jamais pu retrouver son emploi de rêve.

Jusqu’à sa mort prématurée hier, il ne serait pas injuste de dire que la contribution de Lorenzo Sanz aux succès de Madrid a été mise de côté. Sa main dans la relance du Real Madrid dans sa troisième ère la plus réussie devrait le placer aux côtés de Santiago Bernabeu et Florentino Perez en tant que plus grands présidents de l’histoire du club, cependant, ses mensonges sur la santé du club lui ont coûté cher et il a vécu le reste de son vie avec un héritage compliqué parmi les fans de Madrid.

Maintenant, plus avec nous, il semble que nous devons choisir ce que nous faisons avec Lorenzo Sanz. Allons-nous polir ses bords rugueux et embrasser l’homme qui a dû se cacher dans l’Amsterdam Arena, en attendant le coup de sifflet final, ou le jeter comme un imbécile qui a failli coûter aux fans leur club de football.

Je vous encourage à embrasser les deux, aucune figure de l’histoire n’est colorée en noir et blanc et de la même manière nous pouvons louer Sanz pour ses succès, ses erreurs et ses échecs nous fournissent à tous de précieuses leçons de vie, un cadeau tout aussi généreux.