Colombiens à l’étranger



“Faisons un pas”: Mojica et ses collègues acceptent des réductions minimales



Christian Felipe Amezquita Ortiz





18 avril 2020 à 14 h 21

L’équipe catalane a conclu un accord avec ses joueurs pour réduire les coûts.

Gérone, le club disposant du plus gros budget de la deuxième division espagnole (29 millions d’euros) a rapporté samedi que les joueurs de la première équipe, “dans un geste de responsabilité et d’engagement”, ont accepté une baisse de salaire volontaire de 15 et 3%.

L’accord, qui a également été rejoint par les membres de l’organe technique dirigé par Josep Lluís Martí et la direction de l’entité, prévoit une réduction de 15%, dans le cas où le concours ne peut être réprimandé, et de 3%, si Si la saison se termine à huis clos.

“Après avoir analysé toutes les possibilités, Gérone a exclu de présenter un ERTE, malgré le fait que les circonstances le permettaient. Dès le premier instant, les footballeurs et tous les employés ont fait un pas en avant pour minimiser les dommages, en maintenant leur l’engagement envers le club et le renforcement de l’esprit collectif qui nous a rendus forts “, a déclaré l’entité catalane dans un communiqué.

Cependant, bien qu’elle n’ait pas présenté de dossier de réglementation du travail temporaire, Gérone a proposé à tous les travailleurs la possibilité de rejoindre une réduction volontaire de 3% de leur salaire annuel.