“Faites aussi des erreurs, voici ce dont vous avez besoin maintenant”

La victoire avec l’Audace Cerignola a redonné du moral à la Foggia, qui rêve toujours d’une promotion directe en Serie C. À cet égard, le club Rossoneri est intervenu directement, se tournant vers sa propre place.

Ci-dessous, l’appel officiel lancé par Satanelli via ses canaux officiels:

Calcio Foggia 1920, dans ses composantes institutionnelles et techniques, réaffirmant ce qui a été fait jusqu’à présent, reconnaît également que certaines regrettables erreurs ont été commises, exprimant son engagement à veiller à ce qu’elles ne se reproduisent pas à l’avenir .

Nous remercions nos fans dans leur intégralité pour les stimuli, l’aide et le soutien constant apportés, en espérant qu’à partir de maintenant, il y aura une plus grande unité d’intention entre tous, y compris la presse, en respectant les différences d’opinions et de points de vue. , en nous engageant à calibrer encore plus de tons et de termes.

Être capable d’affronter la partie cruciale de la saison de compétition compacte donnera certainement une force et une énergie nouvelles, augmentant les chances d’atteindre le plus loin et le plus haut possible dans le classement, tout en étant toujours conscient que l’exploit très difficile appartient au Calcio Foggia 1920, de préférence avec tout le monde les fans à ses côtés.