“Faites confiance à Theore, nous nous retrouverons prêts pour la récupération. Prêt à tout donner”

FRATTAMAGGIORE (NA). Le soir, Frattese a officialisé le nouveau conseil d’administration, parmi eux Gennaro De Mare, un footballeur qui, entre autres, a mené des négociations au nom du groupe Guarino. Voici ses paroles aux chaînes officielles du club:

PREMIERS MOTS

«Je suis honoré de représenter la société Frattese et je ferai de mon mieux pour aider la cause noirâtre. J’ai pleine confiance en M. Grimaldi, que je considère comme une personne compétente et intelligente, et je pense que l’équipe est bien préparée. J’espère que cette urgence sanitaire reviendra le plus tôt possible et si vous optez pour le différend dans la dernière partie du championnat, le Frattese sera prêt à donner satisfaction à ses fans “.