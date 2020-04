Faits saillants de la Premier League – Revivre les meilleurs moments 2019/20

Avec le verrouillage mondial et les restrictions qui nous privent d’un divertissement de football approprié, il n’y a pas grand-chose à faire que de se remémorer.

La campagne de Premier League 2019/20 a été interrompue en raison de la situation COVID-19. Sans date de retour exacte et sans annulation de ligues à travers l’Europe, les fans de Liverpool vivent toujours dans l’incertitude.

Après 30 ans sans titre de ligue, ils étaient en cours de l’une des meilleures saisons de ligue jamais. Six points avant de remporter le trophée tant convoité, Liverpool a fait une énorme amélioration par rapport à la saison 2018/19 en atteignant 97 points et n’a toujours pas gagné.

Descendre la mémoire

Et comme nous attendons tous avec inquiétude le retour du football de Premier League, ce pourrait être une bonne idée de revivre les moments les plus emblématiques de la saison dernière. La campagne 2018/19 nous a fourni beaucoup de drames tout au long. Avec des licenciements, des erreurs, des objectifs éclatants et plein de surprises, ce fut une saison inoubliable.

Buts et moments mémorables à chérir

Les buts sont l’essence même du football.

Les gens pourraient encore être ravis de la brillante assistance de Kevin De Bruyne dans une victoire 3-1 sur Crystal Palace à Selhurst Park en avril. Le Belge est revenu à la ligne de départ après des blessures et a réussi un coup de maître quand il a ramassé le ballon juste à l’intérieur de sa moitié de terrain, l’a balayé à travers le terrain jusqu’à Sterling qui l’a fracassé dans le fond du filet sous un angle serré . Ce fut vraiment un moment d’éclat qui mérite d’être discuté pendant longtemps.

On peut en dire autant de la sauvegarde la plus incroyable de 2018/19. Kepa Arrizabalaga a profité de l’occasion lors du match nul 1-1 de Chelsea contre Liverpool en septembre, quand il a poussé l’effort de Sadio Mane dans le coin inférieur pour sauver à lui seul son équipe.