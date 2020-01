Falcioni a dit ce qu’il ferait s’il voyait Daniel Osvaldo fumer

Daniel Osvaldo Il est revenu de sa retraite et s’entraîne déjà avec ses nouveaux coéquipiers de Banfield. L’attaquant avait quitté le football il y a quelques années après un accrochage à Boca avec l’entraîneur de l’époque, Guillermo Barros Schelotto.

Si Osvaldo vient fumer une cigarette qui vient à mon bureau et m’invite. Avant, sur 30 joueurs, 20 fumaient. Comme c’est mon cas, je le suis donc, merde.

La personnalité du footballeur était une raison pour l’humour de Julio César Falcioni à qui on a demandé ce qu’il ferait s’il voyait Dani Stone fumer dans les vestiaires (comme cela s’est produit dans le passé dans le Xeneize). “Si Osvaldo arrive à fumer une cigarette qui vient à mon bureau et m’invite. Avant, sur 30 joueurs il y en avait 20 qui fumaient. Comme dans mon cas, c’est comme ça que je suis, fait de la merde. Mais ça ne me change pas de fumer. Dans les endroits où je suis le groupe est strictement interdit, mais dans sa vie privée, je m’intéresse à bien me reposer et bien manger “, a répondu le DT en riant.

Plus sérieusement, le coach a ajouté qu’il “avait arrêté de fumer mais en cours de convalescence, quand il avait fini de faire de la chimiothérapie et de la foudre, il m’a dit qu’il était toujours le même. Puis j’ai dit:” Au revoir, putain “, et j’ai recommencé à fumer. ”

Pour conclure, et en dialogue avec La Red, Falcioni a raconté comment il avait vu le buteur et a déclaré que “physiquement, tout était encaissé. Il a passé de nombreuses années en Europe, il sait jouer et il y a quelques années il jouait de la guitare. La peur que nous avons est les trois années sans avoir joué. C’est beaucoup de temps. Du point de vue physique, il est impeccable, mais il doit suivre le rythme du jeu et de la compétition. Cette adrénaline qu’il a est bonne et productive pour nous. “